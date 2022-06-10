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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الجمعة الثانية من شهر ذو القعدة.. منابر الأوقاف تجتمع حول الدين والإنسان

الجمعة الثانية من
الجمعة الثانية من شهر ذو القعدة 

تنقل القناة الأولى، والفضائية المصرية، وبعض القنوات الخاصة وأثير موجات الإذاعة المصرية، شعائر خطبة الجمعة الثانية من شهر ذو القعدة 1443هـ - 2022 م، من مسجد الرؤوف الرحيم بمدينة شبين الكوم بمحافظه المنوفية.

الجمعة الثانية من شهر ذو القعدة 

حيث تبدأ شعائر الجمعة الثانية من شهر ذو القعدة 1443هـ بتلاوة قرآنية مباركة للقارئ الشيخ فاروق ضيف، وخطيباً الشيخ أحمد عصام الدين فرحات إمام وخطيب مسجد السيدة زينب بالقاهرة، وذلك تحت عنوان :"الدين والإنسان".

 

افتتاح 15 مسجداً في الجمعة الثانية من شهر ذو القعدة 

كما تفتتح وزارة الأوقاف في الجمعة الثانية من شهر ذو القعدة 15 مسجدًا، منها 10 مساجد جديدة أو إحلالًا وتجديدًا ، و5 مساجد صيانة وترميمًا ، ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2021م حتى تاريخه 1116 مسجدًا ، منها 940 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و176 مسجدًا صيانة وترميمًا ، وهي على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف البحيرة

1. النور – عزبة الطناني البرنوجي - دمنهور

2. علي زين العابدين – شرق المقابر شرنوب - دمنهور

3. عجوة – الجدية - رشيد

مديرية أوقاف الأقصر

4. الأنصار – مدينة طيبة الجديدة - طيبة

مديرية أوقاف الفيوم

5. الصفا والمروة – عزبة الميهوب - سنورس

مديرية أوقاف الشرقية

6. الأربعين – بني عامر - الزقازيق

7. أبو دعادر – أم عجرم – مركز فاقوس

مديرية أوقاف الإسماعيلية

8. الطلمبات – القصاصين الجديدة

مديرية أوقاف كفر الشيخ

9. عبد الدايم الجديد( الكبير) – عزبة عبد الدايم – سيدي سالم غرب

10. 6 الطرفاية – قرية الطرفاية - الحامول

ثانيًا: مساجد الصيانة والترميم:

مديرية أوقاف أسيوط

1. التوحيد- المختون - ديروط

مديرية أوقاف بني سويف

2. زينب أدهم – الميمون - الواسطي

مديرية أوقاف الشرقية

3. فجر الإسلام – حوض الطرفة - الزقازيق

مديرية أوقاف الإسكندرية

4. الخير – خورشيد

مديرية أوقاف الإسماعيلية

5. عمر بن عبد العزيز – الأبطال – القنطرة شرق

 

الدين والإنسان

كما تنطلق صباح اليوم الجمعة، قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف إلى محافظة جنوب سيناء، وتضم عشرة علماء: خمسة من علماء الأزهر الشريف، وخمسة من علماء وزارة الأوقاف، ليتحدثوا جميعًا بصوت واحد حول موضوع:" الدين والإنسان ".

يأتي ذلك في إطار التعاون المشترك والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف، وبرعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ووزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، وذلك على النحو التالي:

1. الشيخ / محمد محمد عبد العزيز عفيفي مفتش إدارة سانت كاترين الوادي المقدس

2. الشيخ / فاضل محمد عبد الهادي مجمع البحوث الإسلامية وادي الراحة

3. الشيخ / محمد إبراهيم محمود الخولي إمام وخطيب الإسباعية السفلي

4. الشيخ / عبدالحميد عطية الألفي مجمع البحوث الإسلامية السلام بوادي فيران

5. الشيخ / فهيم مصطفي فهيم أبو شريف إمام وخطيب الطرفة القديم

6. الشيخ / محمد أحمد عبد الحميد مجمع البحوث الإسلامية الرحمن بوادي فيران

7. الشيخ / أشرف محمد صبحي محمود شلبي إمام وخطيب وادي مكتب

8. الشيخ / السيد محمد محمد مجمع البحوث الإسلامية الحسوة

9. الشيخ / سامي محمد عبد الفتاح غانم إمام وخطيب الإسباعية العليا

10. الشيخ / أسامة أحمد مرسي مجمع البحوث الإسلامية المروة

 

 

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