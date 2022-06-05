الأوقاف تعلن تفاصيل مسابقة الأسرة القرآنية بجائزة ربع مليون جنيه

أعلنت وزارة الأوقاف عن فتح باب التقدم للمشاركة في فرع الأسرة القرآنية بالمسابقة ، في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم و تكريم أهله وإكرام حفظته وبمناسبة الإعداد لإقامة المسابقة العالمية التاسعة والعشرين للقرآن الكريم فبراير ٢٠٢٣م.

أولاً : شروط التقدم

حفظ ثلاثة أو أربعة من أفراد الأسرة (الأب والأم والأبناء) للقرآن الكريم كاملاً مع فهم معانيه ومقاصده العامة ممن لم يسبق لهم الفوز في العام الماضي بالمركز الأول .



ثانيًا : التقديم

• يتم تقديم الملف بمديرية الأوقاف التابع لها الأسرة في موعد أقصاه أسبوعان من تاريخه .

• يتم الاختبار التمهيدي بالمديريات الإقليمية .

• تتم التصفية النهائية بديوان عام الوزارة .

• يتم امتحان أفراد الأسرة كل فرد على حدة ، ويتم تجميع درجات كل متسابق على حدة تحريريًا وشفويًا ، ويحسب متوسط ما تحصل عليه الأسرة .

• في حالة تساوي أسرتين في الدرجات تقدَّم الأسرة التي يحفظ أربعة من أفرادها القرآن الكريم على الأسرة التي يحفظ ثلاثة من أفرادها القرآن الكريم في الترتيب الكلي.

ويتم ترشيح أفضل ثلاثة أسر للمشاركة النهائية بالمسابقة العالمية .



ثالثا : الجائزة .

تمنح الأسرة الفائزة في المسابقة العالمية مكافأة قدرها ربع مليون جنيه توزع بالتساوي بين أفراد الأسرة الفائزة مع شهادة تقدير لكل منهم و تكريمهم جميعا مجتمعين في احتفالات الوزارة بليلة القدر .

