رغم العواصف .. ترامب يلقي خطابه بمناسبة الذكرى الـ 250 لأمريكا

أحيا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذكرى الـ 250 لاستقلال أمريكا بعد أن تسببت العواصف في إخلاء منطقة ناشونال مول لمدة ساعتين تقريباً، حيث أدى سوء الأحوال الجوية إلى تعطيل الاحتفالات في العديد من مدن الساحل الشرقي الأمريكي.

وقال لحشد عاد بعد رفع أمر الإخلاء: "لا سبيل لثنينا".

أكد دونالد ترامب أن الولايات المتحدة لن تسمح بسقوطها أو تراجعها، وذلك في خطاب ألقاه أمام حشود في "ناشونال مول" بواشنطن.

واستهل ترامب خطابه بالتأكيد أن سوء الأحوال الجوية لم يكن ليمنعه من الظهور أمام أنصاره، قائلا: "أريد أن أشكر الجميع لأنهم فعلوا الصواب.. لقد رأوا البرق، وقلت إنه حتى لو اضطررنا للحديث أمام شخص واحد عند الرابعة صباحا، فسأكون هنا. لا يمكن ردعنا".

وقال “ترامب” إنه يشعر بالأسف تجاه الذين غادروا ولم يتمكنوا من العودة، مضيفا: "أنتم أشخاص مميزون جدا، ولدينا بلد مميز جدا".

ورغم إقراره بأن التأخير كان "غير مريح"، سعى الرئيس الأمريكي إلى تقديم العاصفة باعتبارها جزءا من المشهد الاستثنائي للاحتفال، قائلا: "هذه أمسية ستبقى في التاريخ. أعتقد أن هذا شيء مميز للغاية".

وأضاف أن مشهد البرق جعل المناسبة، رغم ما سببه من إرباك، "أكبر" و"أكثر جمالا بطريقته الخاصة".

وفي أماكن أخرى، تسببت الأحوال الجوية السيئة في إلغاء الاحتفالات في هارتفورد بولاية كونيتيكت، بالإضافة إلى هاريسبرج وويلكس بار بولاية بنسلفانيا.

وطُلب من المتفرجين في بوسطن، خلال عرض الألعاب النارية والحفل الموسيقي، الاحتماء لفترة وجيزة قبل استئناف الفعاليات لاحقًا.

كما صدرت أوامر إخلاء في فيلادلفيا.

أما نيويورك وبيتسبرج، فقد مضتا قدمًا في عروض الألعاب النارية، لكنهما غيّرتا موعدها لمراعاة تقلبات الطقس.

تزايد الترقب لهذا العيد التاريخي طوال معظم العام، إذ مثّل فرصة للأمريكيين للتأمل في تاريخهم المعقد كمستعمرين سابقين لإمبراطورية أصبحت قوة عظمى.

واضطر منظمو الاحتفالات، التي استغرقت شهورًا من التحضير، إلى تعديل أو إلغاء الفعاليات بالكامل، نظرًا للموجة الحارقة التي اجتاحت معظم مناطق الساحل الشرقي، والتي اقتربت في كثير من الحالات من درجات حرارة تجاوزت المائة درجة فهرنهايت، بل وتجاوزتها في بعض الحالات.