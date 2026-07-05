غياب بليك ليفلي عن زفاف تايلور سويفت وترافيس كيلسي يثير التساؤلات .. ما القصة؟

أثار غياب النجمة العالمية بليك ليفلي وزوجها النجم ريان رينولدز عن حفل زفاف النجمة تايلور سويفت ولاعب كرة القدم الأمريكي ترافيس كيلسي حالة واسعة من الجدل، خاصة أن علاقة الصداقة التي جمعت بليك وتايلور على مدار سنوات طويلة كانت دائمًا محط اهتمام وسائل الإعلام والجمهور.

وشهد حفل الزفاف حضور عدد كبير من نجوم الفن والرياضة، إلا أن غياب بليك وريان كان من أكثر الأمور التي لفتت الأنظار، حيث تساءل كثيرون عما إذا كان هناك خلاف بين الطرفين أو أن الأمر يعود إلى ظروف خاصة حالت دون حضورهما.

وتعود بداية الصداقة بين بليك ليفلي وتايلور سويفت إلى عام 2015، عندما أشادت بليك بطريقة غير مباشرة بالفيديو الموسيقي لأغنية "Bad Blood"، قبل أن تتطور العلاقة بينهما سريعًا إلى صداقة وثيقة، ظهرت في العديد من المناسبات العامة والرحلات الخاصة، إلى جانب الدعم المتبادل في المحطات الفنية والشخصية.

وخلال السنوات الماضية، حرصت تايلور سويفت على الظهور برفقة بليك ليفلي في أكثر من مناسبة، كما ربطت بينهما علاقة عائلية قوية، إذ استعانت تايلور بأسماء أبناء بليك وريان رينولدز في إحدى أغنياتها، وهو ما اعتبره الجمهور دليلًا على متانة العلاقة بينهما.

ومع انتشار صور حفل الزفاف، بدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تداول العديد من التكهنات حول سبب الغياب، إلا أن أيًا من الطرفين لم يصدر بيانًا رسميًا يوضح حقيقة الأمر، لتبقى جميع الأحاديث المتداولة مجرد اجتهادات غير مؤكدة.

ويرى متابعون أن غياب بليك ليفلي قد يكون مرتبطًا بالتزامات مهنية أو ظروف عائلية، بينما اعتبر آخرون أن عدم الحضور لا يعني بالضرورة وجود خلاف، خصوصًا أن العلاقات بين النجوم كثيرًا ما تتأثر بارتباطات العمل والسفر.

ورغم الجدل الكبير الذي صاحب غياب الثنائي، لا تزال علاقة الصداقة بين بليك ليفلي وتايلور سويفت تحظى باهتمام واسع، في انتظار أي تعليق رسمي يكشف حقيقة سبب عدم حضورهما هذه المناسبة التي تصدرت عناوين الأخبار ومنصات التواصل الاجتماعي حول العالم.