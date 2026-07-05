جمال يوسف: شخصية ناظر المدرسة في «تحت السن» تمثل نموذجًا واقعيًا

أعرب الفنان جمال يوسف عن سعادته بردود الفعل التي تلقاها بعد ظهوره في مسلسل “تحت السن”، مؤكدًا أن شخصية ناظر المدرسة التي يقدمها أثارت نقاشًا واسعًا بين الجمهور بسبب واقعيتها.

وقال جمال يوسف في تصريحات صحفية : “أسعدني جدًا تفاعل الناس مع الشخصية، لأنها ليست شريرة بالمعنى التقليدي، لكنها تمثل نموذجًا موجودًا بالفعل، شخص كل اهتمامه ينصب على اللوائح والأوراق والروتين، بينما يغفل الجانب الإنساني والمشكلات الحقيقية التي تدور حوله".

وأضاف: “أكثر ما جذبني للدور أنه يعتمد على التفاصيل الصغيرة، فالشخصية لا ترفع صوتها ولا تقوم بردود أفعال مبالغ فيها، لكن تصرفاتها تكشف طريقة تفكيرها، وده كان تحديًا بالنسبة لي كممثل".

وأشار إلى أن النجاح الحقيقي بالنسبة له هو اقتناع الجمهور بالشخصية، قائلًا: “لما ألاقي الناس بتتضايق من ناظر المدرسة أو تنتقد تصرفاته، أعرف إن الشخصية وصلت كما كنا نخطط لها، لأن الهدف كان تقديم نموذج يفتح باب النقاش حول بعض السلبيات الموجودة في المؤسسات التعليمية".

واختتم جمال يوسف تصريحاته بالتأكيد على سعادته بالمشاركة في العمل، مشيدًا بفريق المسلسل، قائلًا: “تحت السن يناقش قضايا مهمة تخص المراهقين والأسر، وسعيد أن أكون جزءًا من عمل يحمل رسالة إلى جانب عنصر التشويق.

مسلسل تحت السن

وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي تشويقي داخل مدرسة للبنات، حيث تبدأ القصة باختفاء طالبة بشكل مفاجئ، لتنكشف بعدها سلسلة من الأسرار التي كانت مخفية خلف جدران المدرسة.

ومع تصاعد الأحداث، تتشابك مشاعر الهوس والغيرة والخيانة بين الطالبات، لتجد إحدى الفتيات نفسها أمام رحلة صعبة لكشف الحقيقة وسط شبكة من الأكاذيب والتفاصيل الغامضة.

ويشارك في بطولة العمل كل من: سما إبراهيم، فرح يوسف، عمرو وهبة، أحمد الرافعي، أحمد فهيم، وعبد الرحمن القليوبي، إلى جانب مجموعة من الوجوه الشابة من بينهم جيسيكا حسام الدين، ريم المصري، ترنيم هاني، جيدا منصور، وجودي مسعود ،

والمسلسل من تأليف أمين جمال، وإنتاج مها سليم، وإخراج يحيى إسماعيل، ويقدم معالجة اجتماعية معاصرة لقضايا المراهقين والشباب في إطار درامي مشوق، يستهدف جمهور المنصات الرقمية.