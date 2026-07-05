بعد الجدل .. هيثم نبيل يكشف كواليس أغنية «كنا صغيرين» لـ رامي جمال

حسم الملحن هيثم نبيل الجدل المثار حول أغنية «كنا صغيرين»، التي طرحها الفنان رامي جمال ضمن ألبومه الجديد، مؤكدًا أنها لا تحمل أي تشابه مع الأغنية التي سبق أن قدّمها بالاسم نفسه.

وأوضح هيثم نبيل، عبر حسابه على «فيس بوك»، أن أغنيته «كنا صغيرين» التي طرحها في ألبومه الأول كانت من كلماته وألحانه، بينما الأغنية الجديدة تعتمد على لحن مختلف من ألحان الملحن الراحل محمد رحيم، ظل محفوظًا ضمن أرشيفه ولم يُطرح من قبل، مشيرًا إلى أن زوجة رحيم تولت إخراج العمل للنور حفاظًا على إرثه الفني.

وأضاف أن عددًا من الفنانين يحرصون خلال الفترة الحالية على تقديم الأعمال غير المنشورة لمحمد رحيم، معتبرًا أن هذه الخطوة تُسهم في تخليد اسمه الفني، كما أشار إلى أن كلمات الأغنية كتبها الشاعر الراحل خالد أمين، مؤكدًا دعمه لأي عمل يحقق عائدًا ماديًا لأسر الراحلين.

وكشف هيثم نبيل أن رامي جمال تواصل معه قبل طرح الأغنية، وأن الأمر تم في أجواء يسودها الود والاحترام، موجهًا له التهنئة على ألبومه الجديد، ومتمنيًا له التوفيق.

واختتم حديثه بالتأكيد على رفضه إثارة الخلافات، مشددًا على أن الهدف الأساسي هو تقديم فن يسعد الجمهور، وأن الجوانب الإنسانية تبقى أهم من أي جدل أو خلافات فنية.

ألبوم دى علامة

كان رامي جمال قد مهّد لإطلاق الألبوم الذى طرحه اليوم على جميع المنصات الموسيقية.

وكان طرح أغنية "ليلة ورا ليلة" التي جمعته بالنجم المغربي سعد لمجرد، والتي حققت تفاعلًا كبيرًا منذ الساعات الأولى لطرحها، لتكون أولى مفاجآت الألبوم قبل صدوره الكامل.

الأغنية من كلمات عمرو المصري، وألحان وتوزيع وميكس عمرو الخضري.

ويضم ألبوم "دي علامة" مجموعة من التعاونات الفنية مع أبرز صناع الأغنية في مصر، في مقدمتهم الملحن عمرو مصطفى والشاعر تامر حسين، إلى جانب عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين؛ في إطار سعي رامي جمال لتقديم تجربة موسيقية متجددة تجمع بين التنوع والحداثة.