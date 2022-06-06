الأوقاف تعلن 11 مسجدًا جديدًا لمجالس الإفتاء و9 أخرى للبرنامج الصيفي

أعلنت وزارة الأوقاف، اليوم في إطار الدور الريادي الذي تقوم به في نشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وخاصة فيما يتعلق بالفقه والفتوى، عن المجموعة الثالثة من مجالس الإفتاء التي تنعقد بين المغرب والعشاء في (11) مسجدًا، بداية من يوم السبت القادم الموافق11/ 6/ 2022م، علمًا بأن المجلس سينعقد يوم السبت من كل أسبوع، وذلك على النحو التالي :

مجالس الإفتاء

جولة سياحية لأئمة وواعظات دولة بوركينا فاسو

نظمت أكاديمية الأوقاف الدولية جولة سياحية لأئمة وواعظات دولة بوركينا فاسو قاموا خلالها بزيارة المتحف المصري اليوم الاثنين 6 مايو 2022م، والذي يعد من أهم الآثار في محافظة القاهرة، وخلال الجولة استمع المشاركون إلى شرح تفصيلي حول آثار المصريين القدماء ومدى ما وصلت إليه حضارتهم من تقدم وازدهار، وقد أبدوا انبهارهم بهذه الحضارة العريقة.

كما أبدى المشاركون انبهارهم بالحضارة المصرية على اختلاف مراحلها التاريخية وحتى عصرنا الحاضر، مؤكدين أن مصر تاريخ عريق وحاضر مشرِّف ومستقبل واعد وأن الحضارة المصرية مبهرة في جميع جوانبها، متمنين أن تتكرر زيارتهم لمصر مرات ومرات، فهي حقًا بلد الحضارات وبلد الأمن والأمان الذي يشعر به كل من وطئت قدمه أرض مصر الطاهرة.

وفي ختام الجولة السياحية قدم المشاركون الشكر لوزارة الأوقاف ولأكاديمية الأوقاف الدولية على هذه الدورة المتميزة وما شملته من مناهج علمية وكرم ضيافة، سائلين الله تعالى لمصر أن يحفظها من كل سوء، وأن يجعلها أمنًا أمانًا وسائر بلاد العالمين.

جهود مصر في القارة الأفريقية

وخلال كلمته في حفل تكريم أئمة وواعظات دولة بوركينا فاسو المشاركين في الدورة العلمية المتقدمة، المنعقدة بأكاديمية الأوقاف الدولية في الفترة من 28/ 5/ 2022م حتى 8/ 6/ 2022م، بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجاردن سيتي اليوم الاثنين 6 يونيو 2022م، قدَّم الدكتور أبوبكر دكوريه مسئول الشئون الإسلامية في رئاسة دولة بوركينا فاسو الشكر للرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية ولجمهورية مصر العربية حكومة وشعبًا على هذه الخدمات الجليلة التي تقدمها مصر في عهده لدولة بوركينا فاسو ولأمتنا ولقارتنا الإفريقية بل وللإنسانية جمعاء، سائلًا الله (عز وجل) أن يجزي القائمين على هذه الدورات خير الجزاء، وأن يحفظ جمهورية مصر العربية وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار.

وأكد أن الخير في الأمة المحمدية إلى قيام الساعة، وأن مما يطمئن القلب ويريح النفس أن يكون هناك رجالٌ في الأمة المحمدية يصيبون فيما يقولون ويصدقون فيما يخبرون ويوفون بما يعدون من خدمة للإسلام ونشر دعوته والمحافظة على تراثه، ومن هؤلاء أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، فعند الاطلاع على نتاجه العلمي ومؤلفاته الكثيرة في مختلف المجالات الإسلامية لا نملك إلا أن نقول إن الله (عز وجل) قد بارك له في وقته وطاقته، حيث قام بكل هذا الإنتاج العلمي رغم مسئولياته فهو بحق المرجع الأول لدى المؤسسات الدينية الدولية، فما من مؤتمر ولا نشاط ديني إلا ويُطلب منه المشاركة للاستفادة من علمه وخبرته، وكذلك الحال بالنسبة للهيئات الدولية فهي لا تستغنى عن مشورته في كل شأن ديني له علاقة بالإسلام والمسلمين، وإن المرء ليتساءل كيف يجد وقتًا لمطالعة الكتب فضلًا عن التأليف والنشر وتعميم كل نشاطاته الدينية والاجتماعية على الدعاة في ربوع المعمورة، ولا يساورني أدنى شك بأن هذه من الكرامات وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، وإنا لنسأل الله سبحانه أن يجعله ذخرًا للإسلام والمسلمين.