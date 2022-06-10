مذبوحة ومسلوخة على 20 فدانا.. محافظ الفيوم يكشف القصة الكاملة لمقبرة الحمير.. وتحرك عاجل من الطب البيطري للسيطرة على الأزمة

مدبوحة ومسلوخة.. العثور على مقبرة حمير في الفيوم

المقبرة متواجدة في اطراف المحافظة في مكان نائي

محافظ الفيوم يوجه بسرعة التعامل مع هياكل الحمير

والطب البيطري يؤكد تجميع كافة الهياكل المتناثرة ودفنها

أثارت واقعة العثور على مئات الهياكل العظمية لبعض الحمير المذبوحة والمسلوخة بصحراء طريق الفيوم أسيوط القاهرة الغربى ، بحدود مركز طامية ردود فعل بين أهالي المحافظة ، والتى تم رصدها فجر اليوم.

محافظ الفيوم يكشف تفاصيل المقبرة

قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم إن أحدى مندوبي الوسائل الإعلامية بالمحافظة قامت بالاتصال به في الحادية عشر مساءا وأرسلت له فيديو لمقبرة كبيرة خاصة بهياكل الحمير.

وأضاف "الانصاري" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مانشيت" المذاع علي قناة "سي بي سي" الفضائيه، أن هذه المقبرة متواجدة في اطراف المحافظة من الجهة الشمالية في مكان نائي ولا احد يمر عليه.

تفاصيل مقبرة الحمير

كشف الدكتور أحمد الانصاري محافظ الفيوم، تفاصيل واقعة العثور على مئات الهياكل العظمية لبعض الحمير المذبوحة والمسلوخة بصحراء طريق الفيوم أسيوط القاهرة الغربى.

وقال الانصاري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" والمذاع عبر قناة "الحياة"،:" جالنا اخطار بالأمس بالأمر ووجهنا مديرية الطب البيطري بمتابعة الامر واكتشفنا وجود جثث متحللة لحمير بمساحة 15 فدانا.

وأوضح،:" الرأي المبدئي هو سلخ الحمير وبيع جلدها لبعض الدول خارج مصر وهو أمر يتم في الخفاء لانه غير مشروع ولكن يستخدم هذا الجلد في بعض الصناعات".

سرعة التعامل مع هياكلها

وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بسرعة التعامل واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هياكل الحمير "جثث كاملة منزوعة الجلد في حالة تحلل كامل"، التى تم رصدها بالمنطقة الصحراوية الواقعة قرب تلاقي طريقي أسيوط الغربي والإقليمي، أقصى شمال شرق الفيوم بنطاق قرية فانوس التابعة لمركز طامية.

كان قد تداول فيديو على إحدى صفحات التواصل الاجتماعي، بشأن وجود عدد كبير من هياكل الحمير ملقاه بالمنطقة الصحراوية قرب تلاقى طريقي أسيوط الغربي والإقليمي، بنطاق قرية فانوس التابعة لمركز طامية، أقصى شمال شرق محافظة الفيوم، وفور علم محافظ الفيوم بالواقعة، أصدر توجيهاته لمسئولي الطب البيطري، ومجلس مدينة طامية، والمتابعة الميدانية بالمحافظة، بسرعة التوجه لمكان الواقعة للوقوف على الواقعة على الطبيعة والتعامل بشأنها.

وتنفيذاً لتوجيهات محافظ الفيوم، قام المحاسب ياسر جمعة رئيس مجلس مدينة طامية، والدكتور أسامة مخلوف مدير عام الإدارة العامة للصحة العامة والمجازر بمديرية الطب البيطري، والدكتور ثروت سليمان مدير إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية، والمحاسب سالم فتيح رئيس المتابعة الميدانية بالمحافظة، بالتوجه لموقع الواقعة منتصف الليلة الماضية، وتم التعامل الفوري مع هياكل الحمير ـ جثث كاملة منزوعة الجلد في حالة تحلل كامل ـ بتجميعها ودفنها، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لذلك، واستمر العمل حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، كما يجرى العمل الأن بالمنطقة بالكامل لتجميع كافة هياكل الحمير المتناثرة ودفنها.