سهلة و لذيذة ...طريقة عمل مقرمشات المكرونة و الزعتر

مقرمشات المكرونة و الزعتر من الوجبات الخفيفة التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص، ولكن على الرغم من ذلك تتمتع بمذاق شهي و لذيذ، فيمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك بأسهل الخطوات.

قدمت الشيف سارة عبد السلام، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل مقرمشات المكرونة و الزعتر في المنزل.

مقادير مقرمشات المكرونة



كيس مكرونة نصف سلق

دقيق

بابريكا

ثوم بودر

بصل بودر

نكهات من العطار

زيت غزير للقلي



طريقة تحضير مقرمشات المكرونة



تعفر المكرونة بالدقيق والتوابل وتوضع في زيت غزير للقلي حتى يحمر لونها وترفع وتقدم مع النكهات المفضلة وبالهنا والشفا.



مقرمشات المكرونة

مقادير مقرمشات الزعتر



٢كوب دقيق

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

ملعقة صغيرة ملح

نصف كوب زيت زيتون

ربع كوب زعتر

كوب ماء



طريقة تحضيرمقرمشات الزعتر



تخلط المكونات جيدا حتى تتجانس ثم تفرد فى صينية خبز وتدهن بزيت زيتون ثم يضاف الزعتر على الوجه وتقطع مكعبات او اصابع حسب الرغبة وتخبز في فرن ساخن ١٨٠ حتى السوا وتقدم مع الشاي او القهوة وبالهنا والشفا.