محامي يقتل  زوجته بالدقهلية عقب مشاجرة بينهما

تمكن ضباط مباحث نبروه يمحافظة الدقهلية من ضبط محامي عقب تخلصه من زوجتة طعنا بإستخدام سكين داخل مسكنهما بقرية كفر الجنينة التابعة لمركز نبروه بعد نشوب مشاجرة بينهما وسدد لها عدة طعنات نافذة.



تلقت مديرية امن الدقهلية، اخطارا ممأمور مركز شرطة نبروة من أهالي قرية كفر الجنينة بقيام محامي بقتل زوجته.



انتقل ضباط وحدة مباحث المركز الى مكان البلاغ وبالفحص تم العثور على سيدة مذبوحة وبها عدة طعنات، وبسؤال الأهالي اتهموا الزوج "ص ا ع ", محامي ، بقيامه بالتخلص من زوجتة بعد حدوث مشاداة بينهما.

تمكنت قوة من ضباط وحدود المباحث من ضبطه ، وبمواجهته اعترف باتكاب الجريمة بسبب خلافات بينهما.



تم نقل الجثمان الى مشرحة مستشفى نبروه ، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.

