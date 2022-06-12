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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالتزامن مع موسم الأفراح.. طرق طبيعية للعناية بالشعر بعد الصبغة

الشعر
الشعر

بالتزامن مع موسم الأفراح والمناسبات تميل العديد من الفتيات إلى تغيير لون شعرها، وصبغ الشعر بألوان مختلفة تتناسب مع صيحات الموضة.

 

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طرق طبيعية للعناية بالشعر بعد الصبغة

1. اغسل شعرك بشكل أقل

كلما زاد غسل شعرك ، كلما تلاشى لون الشعر بشكل أسرع، لذلك تجنب الغسل المتكرر، أفضل طريقة للعناية بلونك هي أن تغسل مرتين أو ثلاث مرات في الأسبوع .

2. الحماية من الحرارة

تعمل المكونات الموجودة في بخاخات الحماية من الحرارة أو السيروم على تقليل الضرر الناتج عن الحرارة ، ولكن يجب أيضًا تقليل استخدام مكواة فرد الشعر.

3. اختر الشامبو المناسب
نظام مثالي للعناية بالشعر للحفاظ على لون الشعر وإبرازه هو اختيار الشامبو المناسب، استخدم شامبو يحمي اللون للحصول على لون يدوم طويلاً ، بالإضافة إلى الشامبو الخالي من الكبريتات لمنع المزيد من فقدان الرطوبة، تحتوي الكبريتات على ملح يقلل الرطوبة ويؤدي إلى بهتان اللون.

 

الشعر الصبغة الكبريتات الحرارة beauty and personal care

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