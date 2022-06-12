بسبب تهديدات الجارة الشمالية.. وزير خارجية كوريا الجنوبية يطير إلى أمريكا

غادر وزير الخارجية الكوري الجنوبي بارك جين يوم الأحد، إلى الولايات المتحدة لإجراء مشاورات مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن ومسؤولين آخرين بشأن كوريا الشمالية وقضايا التحالف المعلقة.

وحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، من المقرر أن يعقد أول محادثات شخصية له مع وزير الخارجية أنتوني بلينكن في واشنطن يوم الاثنين.

وقال للصحفيين قبيل مغادرته "سنناقش سبل التنسيق بشأن التهديدات النووية والصاروخية المتزايدة من كوريا الشمالية".

وأضاف أن بنود جدول الأعمال الأخرى تشمل التعاون في قطاع الأمن الاقتصادي والسلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ والقضية الأوكرانية.

وخلال زيارته التي تستغرق أربعة أيام إلى هناك، من المقرر أن يجتمع وزير الخارجية الكوري الجنوبي بارك جين أيضا مع وزيرة التجارة جينا ريموندو ووزيرة الطاقة جنيفر جرانهولم، فضلا عن قادة الكونجرس والخبراء في مراكز البحوث، لإجراء مناقشات حول تدابير متابعة اتفاق القمة الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي بين زعيمي البلدين. واتفق الرئيسان يون سوك يول وجو بايدن في محادثات سول على تعزيز التحالف التكنولوجي بين الجانبين.