عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب تهديدات الجارة الشمالية.. وزير خارجية كوريا الجنوبية يطير إلى أمريكا

صدى البلد

غادر وزير الخارجية الكوري الجنوبي بارك جين يوم الأحد، إلى الولايات المتحدة لإجراء مشاورات مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن ومسؤولين آخرين بشأن كوريا الشمالية وقضايا التحالف المعلقة.

وحسب وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، من المقرر أن يعقد أول محادثات شخصية له مع وزير الخارجية أنتوني بلينكن في واشنطن يوم الاثنين.

وقال للصحفيين قبيل مغادرته "سنناقش سبل التنسيق بشأن التهديدات النووية والصاروخية المتزايدة من كوريا الشمالية".

تعيين المفاوضة النووية تشوي سون هوي وزيرة خارجية كوريا الشمالية

مصرع وإصابة 47 في حريق بمبنى إداري جنوب شرق كوريا الجنوبية

وأضاف أن بنود جدول الأعمال الأخرى تشمل التعاون في قطاع الأمن الاقتصادي والسلام والاستقرار في منطقة المحيطين الهندي والهادئ والقضية الأوكرانية.

وخلال زيارته التي تستغرق أربعة أيام إلى هناك، من المقرر أن يجتمع وزير الخارجية الكوري الجنوبي بارك جين أيضا مع وزيرة التجارة جينا ريموندو ووزيرة الطاقة جنيفر جرانهولم، فضلا عن قادة الكونجرس والخبراء في مراكز البحوث، لإجراء مناقشات حول تدابير متابعة اتفاق القمة الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي بين زعيمي البلدين. واتفق الرئيسان يون سوك يول وجو بايدن في محادثات سول على تعزيز التحالف التكنولوجي بين الجانبين.

كوريا الجنوبية بلينكن كوريا الشمالية وزير الخارجية الكوري الجنوبي الولايات المتحدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قادمة من أوروبا.. كتل هوائية باردة تضرب مصر غدا

أحمد موسى: الخطيب فضح الدنيا وسجل هاتريك في المؤتمر الصحفي |فيديو

برأس حيوان وجسم إنسان.. مخلوق غريب يتجول في شوارع تكساس

جمال علام يكشف راتب إيهاب جلال على الهواء

موسيماني: أشكر فوزي لقجع والاتحاد الأفريقي.. والمجمع الرياضي بالمغرب الأفضل في افريقيا

بنتيجة 3-0.. الإنجليزي محمد الشوربجي يخسر نهائي موريشيوس للإسكواش

علاج للسرطان.. جمال شعبان يزف أحلى خبر للعالم في 2022

طائرة غامضة تثير ذعر أوروبا.. ولا أثر للطيار أو الركاب

ترشيحاتنا

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 12-6-2022

بريطاني يضحي بحياته لإنقاذ طفلين من الغرق

نيكول سابا تكشف تفاصيل خلافها مع إليسا.. فيديو

نيكول سابا تكشف حقيقة ارتباطها بالفنان ياسر جلال في بداية مشوارها الفني

بسبب تهديدات الجارة الشمالية.. وزير خارجية كوريا الجنوبية يطير إلى أمريكا

عاصم خليفة: محمد الشوربجي تلقى عروض رعاية مختلفة ولم يترك الجنسية المصرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على طريقة سندريلا.. بريتني سبيرز تتزوج في حفل زفاف أسطوري

شاهد فيديو لها بالصدفة.. فنان هندي ينقذ طفلة ولدت بـ4 أذرع وأربعة أرجل

برأس حيوان وجسم إنسان.. مخلوق غريب يتجول في شوارع تكساس

طائرة غامضة تثير ذعر أوروبا.. ولا أثر للطيار أو الركاب

فيديو

هو سندي وأهلي.. قصة سيدة أثارت تعاطف السوشيال ميديا بسبب حبها لزوجها|فيديوجراف

حرام شرعا.. تعليق عباس شومان على واقعة التبرك ببالوعة الصرف الصحي بالبحيرة

شلل في الوجه.. مرض خطير يهاجم جاستن بيبر ويجبره على إلغاء حفلاته

الأهلي نادي كبير وما حدث غير عادل.. الخطيب يكشف كواليس مباراة نهائي إفريقيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

في مركز الإبداع

إلهام أبو الفتح

موجة حارة

ضياء العطيفي

احتيال المستريح الرقمى إعلاميا

دينا أحمد علي

الانتخابات الإلكترونية في ظل التحول الرقمي

محمود دياب

هؤلاء يستحقون يد الرحمة

نجاة عبدالرحمن

شهادة أم

نسرين حجاج

فتاة بيلا روسيا السعودية

عبدالمعطى أحمد

الحرب وأزمة الغذاء

اﻟﻤﺰﻳﺪ