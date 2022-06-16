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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

زيت شجرة الشاي أبرزها.. علاجات منزلية لعدوى المسالك البولية

المسالك
المسالك

يمكن أن تحدث التهابات المسالك البولية لأي شخص ولكن النساء أكثر تأثراً بها و يحدث عندما تصاب المثانة بالبكتيريا و هناك بعض العلاجات المنزلية الطبيعية يمكن أن تكون مفيدة جدًا في قتل العدوى وشفائك بسرعة أكبر.

1-خل حمض التفاح
 

وفقا لموقع بولد سكاى الهندي يعد خل التفاح علاج منزلي فعال لعدوى المسالك البولية و يحتوي على الإنزيمات والبوتاسيوم والمعادن الأخرى التي تساعد على منع البكتيريا التي تسبب التهاب المسالك البولية. 

يمكنك استخدام خل التفاح المنزلي إذا كنت تعاني من التهاب المسالك البولية. يعمل كمضاد حيوي لعلاج العدوى.


خذ كوبًا من الماء وأضف ملعقتين كبيرتين من خل التفاح وعصير الليمون والعسل وتناول هذا الخليط مرتين في اليوم لنتائج فعالة.

 

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2-عنب الثعلب الهندي (أملا)
 

يعد عنب الثعلب الهندي له فوائد صحية مختلفة و يمكن أن يوقف نمو البكتيريا لأنه غنية بفيتامين سي. ويمكنك أيضًا تناول المزيد من الفواكه الغنية بفيتامين سي والليمون والبرتقال والموز والجوافة والكيوي والبطيخ والتوت والطماطم والبابايا.

امزج 1 ملعقة صغيرة من مسحوق عنب الثعلب الهندي (amla) و 1 ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم في كوب من الماء وتناول الخليط 2-3 مرات في اليوم لمدة 3-5 أيام.

3-زيت شجرة الشاي
 

زيت شجرة الشاي له فوائد صحية مختلفة و يساعد زيت شجرة الشاي في الحد من التهاب المسالك البولية لاحتوائه على خصائص مضادة للبكتيريا للمساعدة في محاربة البكتيريا التي تسبب التهابات المثانة.

امزج 10 قطرات من زيت شجرة الشاي في الماء واغسل فتحة مجرى البول باستخدام هذا الماء.
يمكنك أيضًا مزج زيت شجرة الشاي وزيت العرعر وزيت خشب الصندل وفرك هذا الخليط على المنطقة القريبة من المثانة. 

يعد هذا علاج منزلي فعال للغاية في تقليل الألم الناتج عن عدوى المسالك البولية. اتبع هذا العلاج مرة واحدة يوميا لمدة 3-4 أيام.


 

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