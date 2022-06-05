إذا ظهرت عليك هذه الأعراض فأنت تعاني من اللتهاب المسالك البولية ..أليك العلاج

الألاف من الأشخاص الذين يعانون من التهابات المثانة المؤلمة والمتكررة يفقدون علاجًا مطهرًا بسيطًا يقضي على البكتيريا الموجودة في البول.

ما هي أعراض التهاب المسالك البولية؟

بحسب ما نشره موقع goodhousekeeping ، أنه عندما تكون مثانتك ملتهبة ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى ظهور الأعراض التالية في المسالك البولية السفلية :

رغبة قوية في التبول بشكل متكرر

لاذع أو حرقان أثناء التبول

بول عكر أو نفاث الرائحة

بول بني أو أحمر اللون (إشارة إلى وجود دم)

ألم في منطقة الحوض

ومع ذلك ، إذا انتقلت العدوى إلى الكلى ، فقد تسبب أعراضًا أكثر حدة مثل هذه:

حُمى

قشعريرة

غثيان

التقيؤ

تغيير الحاله العقلية

العلاجات المنزلية لالتهابات المسالك البولية



اشرب الكثير من الماء

"أفضل البيانات التي رأيتها هي شرب الكثير والكثير من الماء" ، كما تقول راشيل روبين ، طبيبة مسالك بولية وأخصائية طب جنسي في الممارسة الخاصة وأستاذ مساعد في جراحة المسالك البولية في كلية الطب بجامعة جورج تاون . في الواقع ، في إحدى الدراسات التي أجريت على النساء في فترة ما قبل انقطاع الطمث المعرضات للإصابة بعدوى المسالك البولية ، فإن أولئك الذين بدأن في استهلاك 1.5 لتر إضافي من الماء يوميًا كان لديهم عدد أقل من التهابات المسالك البولية على مدار الـ 12 شهرًا التالية مقارنة بالنساء اللائي لم يقمن بزيادة تناول الماء. التفكير هو أن الماء يخفف البول ويطرد البكتيريا السيئة من نظامك. بالطبع ، الجانب السلبي لهذا النهج هو أنه سيجعلك تتبول كثيرًا - وربما تعاني من الألم المصاحب لذلك.

عالج الألم بالأدوية التي لا تتطلب وصفة طبية

فقط لأنك تريد تجنب المضادات الحيوية لا يعني أنه يجب عليك تجنب جميع الأدوية. أولاً ، هناك فينازوبيريدين بدون وصفة طبية (المعروف أكثر باسم العلامة التجارية Azo ) ، والذي يقول الدكتور روبين إنه يمكن أن يساعد في "تخدير المثانة قليلاً حتى لا تشعر بالوخز أو الحرقان". أو يمكنك تجربة مسكنات الآلام مثل الإيبوبروفين.

زد من تناول فيتامين سي

يوضح الدكتور إيلبر أن "فيتامين سي قد يساعد لأنه يجعل البول حامضيًا". وجدت إحدى الدراسات التي أجريت على النساء الحوامل أن أولئك الذين تناولوا 100 ملغ من فيتامين سي كل يوم يعانون من عدوى المسالك البولية أقل من أولئك الذين لم يفعلوا ذلك. يقول الدكتور إيلبر إنه لا يوجد الكثير من الأبحاث أبعد من ذلك ، لكن بعض المرضى يزعمون أنه يعمل ومن المحتمل ألا يؤذيك ، لذا فإن مكملات فيتامين سي تستحق التجربة. بدلاً من ذلك ، يمكنك محاولة إضافة الأطعمة الغنية بفيتامين سي إلى نظامك الغذائي.

خذ حبوب التوت البري

غالبًا ما يوصف التوت البري بأنه ترياق طبيعي لعدوى المسالك البولية ، لكن تناول حبوب منع الحمل أفضل من العصير المتقشر. يقول الدكتور إيلبر: "يمكنك شرب الكثير من عصير التوت البري ، لكنك لا تعرف حقًا مقدار العنصر النشط الذي تحصل عليه". المكون الرئيسي الذي يجب البحث عنه في مكمل التوت البري هو proanthocyanidins (PAC) ، والتي تشير الدراسات إلى أنها قد تمنع البكتيريا من الشعور بالراحة وتشكيل أغشية حيوية في المثانة.