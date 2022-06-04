علاج احتباس الماء الزائد بمدرات البول

قد يكون احتباس الماء المستمر أحد أعراض حالة خطيرة مثل تجلط الأوردة العميقة والوذمة الرئوية ، أو تراكم السوائل داخل رئتيك أو الأورام الليفية عند النساء.

علاج احتباس الماء الزائد



وفقا لموقع هيلث لاين قبل تحديد الدواء المناسب، سيجري طبيبك أولاً فحصًا جسديًا ويطرح أسئلة حول تاريخك الطبي. غالبًا ما تكون هذه المعلومات كافية لتحديد السبب الكامن وراء احتباس الماء في بعض الحالات ، قد تكون الأشعة السينية أو فحوصات الموجات فوق الصوتية أو التصوير بالرنين المغناطيسي أو اختبارات الدم أو تحليل البول ضرورية.

دواء لعلاج احتباس الماء الزائد في الجسم

عادةً ما تختفي الوذمة الخفيفة من تلقاء نفسها ويمكن علاج الوذمة الأكثر شدة بالأدوية التي تساعد جسمك على طرد السوائل الزائدة عن طريق مدرات البول وتعد أحد مدرات البول الأكثر شيوعًا هو فوروسيميد (لازيكس) ومع ذلك ، سيحدد طبيبك ما إذا كانت هذه الأنواع من الأدوية خيارًا جيدًا لك بناءً على تاريخك الطبي الشخصي.

ويمكن علاج السبب الكامن وراء التورم. إذا حدثت الوذمة نتيجة لاستخدام الأدوية ، فقد يقوم طبيبك بتعديل الوصفة الطبية الخاصة بك أو البحث عن دواء بديل لا يسبب الوذمة.

فهم سبب الوذمة

لفهم سبب الوذمة ، سيجري طبيبك أولاً فحصًا جسديًا ويطرح عليك أسئلة حول تاريخك الطبي. غالبًا ما تكون هذه المعلومات كافية لتحديد السبب الكامن وراء الوذمة.

في بعض الحالات ، قد تكون الأشعة السينية أو فحوصات الموجات فوق الصوتية أو التصوير بالرنين المغناطيسي أو اختبارات الدم أو تحليل البول ضرورية.

يمكن علاج الوذمة بالعلاجات الطبيعية والأعشاب ويمكن أن تكون العلاجات العشبية مفيدة عندما يتعلق الأمر بتقليل الوذمة.

يرجى استشارة طبيبك قبل البدء في أي علاج عشبي لأنه قد يتداخل مع أي أدوية أخرى. البقدونس والهندباء كلاهما مدرات بول كبيرة و يمكنك تناول المكملات الغذائية أو نقعها في الشاي.