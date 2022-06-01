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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أعراض الماء الزائد في الجسم وطرق سريعة للتخلص منه

أعراض الماء الزائد
أعراض الماء الزائد في الجسم

تعد الأسباب الأكثر شيوعًا لظهور الماء الزائد في الجسم هي الجفاف  وزيادة تناول الصوديوم ونقص الفيتامينات  بجانب ضعف الدورة الدموية  والطقس الحار ، وارتفاع ضغط الدم ، والحالات الطبية المتعددة ، وتناول بعض الأدوية. إليك  أهم أعراض الماء الزائد في الجسم إليك  أهم أعراض الماء الزائد في الجسم و طرق سريعة لإخراج  الماء الزائد من الجسم

أعراض الماء الزائد في الجسم

 

الانتفاخ ، وخاصة في منطقة البطن
تورم الساقين والقدمين والكاحلين
انتفاخ البطن والوجه والوركين
مفاصل متصلبة
تقلبات الوزن
 

طرق سريعة لإخراج  الماء الزائد من الجسم

 

يمكن أن يحدث احتباس الماء في العديد من مناطق الجسم. يظهر عادة في الشعور بانتفاخ وتيبس المفاصل. وتشمل علاجات احتباس الماء ما يلي:

1. اتباع نظام غذائي قليل الملح

 

حاول أن تحد من تناول الصوديوم بما لا يزيد عن 2300 ملليجرام في اليوم وعدم تناول الأطعمة المصنعة والمعبأة و جربي إضافة التوابل بدلاً من الملح لتذوق الخضار والبروتينات الخالية من الدهون.

2. تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم والمغنيسيوم


يجب تناول الأطعمة الغنية بالبوتاسيوم لموازنة مستويات الصوديوم لديك. تشمل الخيارات:

موز
افوكادو
طماطم
البطاطا الحلوة
الخضار الورقية ، مثل السبانخ


3. تناول مكمل فيتامين ب 6

 

فيتامين ب 6 ساعد يساعد بشكل كبير في أعراض ما قبل الحيض مثل احتباس الماء.

4. تناول البروتين 


يجذب البروتين الماء ويحافظ على توازن وظائف الجسم 

5. حافظ على رفع قدميك

يمكن أن يساعد رفع قدميك في تحريك الماء لأعلى وبعيدًا عن الأطراف السفلية.

6. ارتداء الجوارب الضاغطة 

أصبحت الجوارب الضاغطة أكثر شيوعًا  ويعد الغرض منها  هو الضغط على ساقيك ومنع تراكم السوائل.وفي النهاية من الأفضل اتباع نظام غذائي صحي والحد من الأطعمة الغنية بالصوديوم.

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