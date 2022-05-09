انتبه.. 3 أنواع من الأطعمة تسبب ضعف الدورة الدموية

يعاني العديد من الأشخاص بسبب ضعف الدورة الدموية التي يمكن أن تحدث نتيجة للعديد من الأسباب، ومن أهمها الأنظمة الغذائية غير الصحية.

الأطعمة التي يجب تجنبها وقد تسبب ضعف الدورة الدموية

اللحوم الدهنية أو المعالجة أو الحمراء

اللحوم الدهنية أو المعالجة أو الحمراء: يمكن أن تسبب الدهون المشبعة تراكم الكوليسترول في الشرايين ، مما يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب.

السكريات المضافة

السكريات المضافة: وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) ، فإن الكميات الزائدة من السكر المضاف في النظام الغذائي يمكن أن تزيد من مخاطر الإصابة بأمراض مثل السكري وارتفاع الكوليسترول وأمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم.

يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى تلف جدران الشرايين ويمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم إلى تصلب الشرايين، يمكن أن يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم إلى الإصابة بمرض السكري ، والذي يمكن أن يتلف الأوعية الدموية والأعصاب التي تسمح للقلب والأوعية الدموية بالعمل بشكل صحيح.

الدهون المتحولة

الدهون المتحولة: توجد الدهون المتحولة في بعض المنتجات الحيوانية ، بما في ذلك الحليب والزبدة والجبن واللحوم، تحتوي العديد من الأطعمة المصنعة على دهون متحولة .

كما تزيد الدهون المتحولة من كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة في الدم ، مما قد يزيد من خطر تكون اللويحات السنية في الشرايين وأمراض القلب.