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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

منها الثوم والكركم.. 5 أطعمة تساعد في تدفق الدورة الدموية

الدورة الدموية
الدورة الدموية

يبحث العديد من الأشخاص عن الأطعمة والأعشاب والفيتامينات والمعادن الأكثر صحة التي تعمل على تدفق الدورة الدموية ، وكيف تؤثر على جسمك وتحاول أن تكون مدركًا لما تأكله وتشربه. 

 

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أهمها تقوية ضربات القلب وتوازن الدورة الدموية.. 20 فائدة لتناول الكركديه

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6 أسباب لـ ضعف الدورة الدموية أبرزها السكري

 

أطعمة تساعد على تدفق الدورة الدموية

ثوم
لا يرتبط الثوم فقط بجهاز مناعي أفضل ، ولكنه يرتبط أيضًا بخفض ضغط الدم على وجه التحديد ، تسبب مركبات الكبريت في الثوم توسع الأوعية ، مما يزيد من تدفق الدم في الأنسجة. 

لقد ثبت أن الأشخاص الذين تناولوا أقراص مسحوق الثوم التي تحتوي على 1200 ملجم من الأليسين مرتين يوميًا لمدة ثلاثة أشهر شهدوا تحسنًا بنسبة 50٪ في تدفق الدم. 

كُركُم
استخدم الكركم في الطب الصيني منذ العصور القديمة، يساعد على توسيع الأوعية الدموية وتحسين الدورة الدموية، يساعد الكركمين الموجود في الكركم على زيادة إنتاج أكسيد النيتريك وتقليل الإجهاد التأكسدي وتقليل الالتهاب.

زنجبيل
يعتبر الزنجبيل عنصرًا أساسيًا آخر في مخزنك لأنه لا يضفي نكهة رائعة على الأطباق فحسب ، بل يعمل أيضًا على تحسين الدورة الدموية، يستخدم في الطب الهندي والصيني منذ آلاف السنين ، لخفض ضغط الدم المرتفع، يوصى بتناول 2-4 جرام يوميًا.

المكسرات والجوز
معبأة بالعناصر الغذائية مثل فيتامين، وتعمل على تعزيز إنتاج الجسم لأكسيد النيتريك، تحتوي المكسرات على مستويات عالية من الأحماض الأمينية بالإضافة إلى المغنيسيوم والبوتاسيوم والكالسيوم ، ويمكن أن تساعد في خفض ضغط الدم وكذلك تقليل الالتهاب الذي يعد مفيدًا بشكل خاص لمرض السكري.

التوت
التوت ليس فقط مذاقًا رائعًا ، ولكن يمكن أن يكون له فوائد صحية أيضًا، مضادات الأكسدة الموجودة في التوت مثل العنب البري والتوت الأسود والتوت البري والتوت والفراولة والمشمش لا تحتوي فقط على خصائص مضادة للالتهابات ، ولكنها تساعد أيضًا في خفض ضغط الدم وتحسين الدورة الدموية.

أظهرت الدراسات أيضًا أن التوت يمكن أن يساعد في تقليل معدل ضربات القلب وتحسين تمدد الشرايين.

المصدر veinclinics

الدورة الدموية ثوم زنجبيل أطغمة للدورة الدموية ​​​​​​​health

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