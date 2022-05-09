أسرع رجيم لحرق الدهون بعد العيد

هل تبحثين عن رجيم سريع لحرق ونسف الدهون بعد العيد يمكنك الاعتماد على النظام الغذائي التالى بعيدا عن رجيمات قاسية لإنقاص الوزن بعد العيد يقدمه موقع بولد سكاى الهندى

الأسبوع الأول

الإفطار



قطعة جبن قريش + 1 توست سن

أو بيضة مسلوقة + 1 طبق سلطة أو كوب شاى باللبن بدون سكر + بيض مسلوقة

أو جبن لايت + 1 توست سن

بين الإفطار والغداء

كوب من بذور الكتان

الغداء اختارى من الآتى:طبق شوربة خضار + 2 شريحة بانيه

3 ملاعق أرز + شريحتان من فيليه السمك

أو شريحتان لحم + طبق سلطة خضراء + 3 ملاعق أرز

بين الغداء والعشاء

ثمرة فاكهة

العشاء:

3 ملاعق فول بالليمون + 1خبز سن + شريحة جبن قريش



الأسبوع الثاني



بيضة مسلوقة + 1توست سن + 3 ملاعق فول بالليمون

أو

شريحتان نستو لايت + 1 توست سن

بعد ساعتين



كوب قرفة بالجنزبيل

الساعة الرابعه عصرا..3شرائح بانيو مشوى+ سوتيه الكوسة والجزر+3ملاعق أرز أو مكرونة مسلوقة

أو

3 شرائح سمك مشوى + طبق سلطة خضراء + 3 ملاعق أرز

بعد ساعتين ..كوب من الجنزبيل بالليمون

العشاء

شريحة جبن فيتا لايت + 1 توست سن

كوب من المريمارية والنعناع



الأسبوع الثالث



الإفطارالساعة الثامنة صباحا :

طبق من الشوفان بملعقة عسل

أو

طبق من الجبن القريش بالخيار + 1 توست سن

بعد ساعتين



ثمرة تفاح

الساعة الرابعه عصرا

سمكة مشوية + 3 ملاعق أرز +طبق سلاطة خضراءأو

ربع فرخة مشوية + طبق سلطة خضراء + 3 ملاعق مكرونة مسلوقة

بعد ساعتين ..كوب من بذور الكتان

العشاء

ثمرة فاكهة +كوب زبادى