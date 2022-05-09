عاجل
اتحاد الغرف التجارية: توجيهات السيسي التي ذكرها بشأن القطاع الخاص تمثل تقديراً ومصالحة له في عملية التنمية ضبط شقيقين لاتجارهما في مادة الشابو المُخدرة بسوهاج نظر محاكمة 3 متهمين في أحداث مجلس الوزراء .. اليوم بقانون سوق رأس المال.. كل ما تريد معرفته عن اتحاد العاملين المساهمين الحلول القائمة على المحيطات لتغير المناخ .. استضافة المؤتمر الأفريقي لتحديد الأولويات لعلوم المحيطات.. التعليم العالي: يساعدنا على تبادل المعلومات ونقل التكنولوجيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أسرع رجيم لحرق الدهون بعد العيد

صدى البلد

هل تبحثين عن رجيم سريع لحرق ونسف الدهون بعد العيد يمكنك الاعتماد على النظام الغذائي التالى بعيدا عن رجيمات قاسية لإنقاص الوزن بعد العيد يقدمه موقع بولد سكاى الهندى

الأسبوع الأول 

الإفطار 


قطعة جبن قريش  + 1 توست سن
أو بيضة مسلوقة + 1 طبق سلطة أو كوب شاى باللبن بدون سكر + بيض مسلوقة
أو جبن لايت + 1 توست سن 

بين الإفطار والغداء

كوب من بذور الكتان
الغداء اختارى من الآتى:طبق شوربة خضار + 2 شريحة بانيه
3 ملاعق أرز +  شريحتان من فيليه السمك
أو شريحتان لحم  + طبق سلطة خضراء + 3 ملاعق أرز
بين الغداء والعشاء
ثمرة فاكهة
العشاء:
3 ملاعق فول بالليمون + 1خبز سن + شريحة جبن قريش
 

الأسبوع الثاني


بيضة مسلوقة + 1توست سن + 3 ملاعق فول بالليمون
أو
شريحتان نستو لايت + 1 توست سن
بعد ساعتين

كوب قرفة بالجنزبيل
الساعة الرابعه عصرا..3شرائح بانيو مشوى+ سوتيه الكوسة والجزر+3ملاعق أرز أو مكرونة مسلوقة
أو
3 شرائح سمك مشوى  + طبق سلطة خضراء + 3 ملاعق أرز
بعد ساعتين ..كوب من الجنزبيل بالليمون
العشاء
شريحة جبن فيتا لايت + 1 توست سن
كوب من المريمارية والنعناع
 

الأسبوع الثالث


الإفطارالساعة الثامنة صباحا : 
طبق من الشوفان بملعقة عسل
أو
طبق من الجبن القريش بالخيار + 1 توست سن
بعد ساعتين

ثمرة تفاح
الساعة الرابعه عصرا
سمكة مشوية + 3 ملاعق أرز +طبق سلاطة خضراءأو
ربع فرخة مشوية + طبق سلطة خضراء + 3 ملاعق مكرونة مسلوقة
بعد ساعتين ..كوب من بذور الكتان
العشاء
ثمرة فاكهة +كوب زبادى

حرق ونسف الدهون النظام الغذائي جبن قريش لإنقاص الوزن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مبتور العضو الذكري.. التحريات في مقتل ميكانيكي كرداسة: متعدد العلاقات النسائية.. +18

قصة وقف الشيخ محمد علي الطاروطي من الإذاعة.. ونقابة القراء تحوله للتحقيق

بـ 15 مليون جنيه.. ياسمين صبري تحسم الجدل حول هدايا أحمد أبو هشيمة| خاص

سعر الذهب اليوم الأحد 8-5-2022

بعد ظهوره فى فيديو يعد نقودا.. ضبط متسول الإسكندرية

أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 7 مايو 2022.. البلدي بـ 36 جنيها

هبوط جديد فى أسعار الذهب بختام تعاملات الأحد

بعد طلاق ياسمين صبري وأبو هشيمة.. سمية الخشاب تنشر صورها بالتايجر |شاهد

ترشيحاتنا

الاحتفال بيوم النصر الروسي.. ما هي فعالية "الفوج الخالد"

8 كلمات كان يكثر منهم النبي .. اغتنمها هذه الأيام

جنون الذهب.. ارتفاع تاريخي في الأسعار اليوم والجرام يتخطى 1300 جنيه

حتى لا ننسى| جرائم تنظيم الإخوان في الجيزة.. قطع الطرق وحرق وقتل ومذبحة قسم كرداسة

سعر الدولار فى مصر اليوم الاثنين 9-5-2022

تقارير مغربية تزف خبرا سارا للأهلي قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 أزواج في حياة لولا صدقى.. هل أوقعت لعوب السينما المصرية رشدي أباظة في حبائلها؟

فارس السينما المصرية ومرشح الأوسكار.. هل مات صلاح الدين الأيوبي بسبب نباتات نادرة؟

الرئيس السيسي يكلف القوات المسلحة بالقضاء على العناصر الإرهابية في شمال سيناء.. فيديو وصور

هاكرز روس يهددون السلطات البريطانية بتعطيل أجهزة الأكسجين في المستشفيات

فيديو

كرهت شخصيتها في مسلسل انحراف.. لوسي: بتعامل مع التمثيل بقلبي

آيتن عامر تطرح برومو أغنية خطافة الرجالة.. فيديو

توفيت عائلة بسببك.. سر رسالة وجدت قرب حريق عقار مدينة نصر |فيديوجراف

بسبب الكلاب.. تغريم المتهم بسب وقذف الفنانة أنوشكا 15 ألف جنيه|فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: رمضان.. شهر النفحات

د عبد الفتاح أحمد أبو كيلة يكتب: أحكام المرضى في رمضان

د. علي أبو دشيش يكتب: الفراعنة والأعياد

سيد طه فايز يكتب: وزير الصحة وتبني عودة الحقوق

«إيزيس» أصل الزمن والسحر

وليد السيد محمد مرعي يكتب: مضاعفة الأعمال في رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

الانتخابات التشريعية.. هل تعيد الحياة للبنان

د. ماريان جرجس

حفنة من الحنطة ومقدار من الأمل

كريمة أبو العينين

المهنة ناصح أمين

إلهام أبو الفتح

واقتربت الثانوية العامة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "24"

علاء ثابت

انهيار القيم على مذبح منصات التواصل

محمد شعبان

الإنترنت وحرب الشائعات

احمد النومى

حوار السيسي.. بعث جديد

اﻟﻤﺰﻳﺪ