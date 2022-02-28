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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

6 أسباب لـ ضعف الدورة الدموية أبرزها السكري

6 أسباب لـ ضعف الدورة
6 أسباب لـ ضعف الدورة الدموية أبرزها السكري

يعد ضعف الدورة الدموية من أهم الأشياء التى تعرض الإنسان للخطر وفى أحيان كثيرة تؤدى للوفاة خاصة إذا كان الهبوط حاد ولم يتم اسعاف المصاب بطريقة صحيحة فى وقت سريع جدا.


نعرض لكم أهم أسباب ضعف الدورة الدموية للتمكن من الوقاية من منها، وفقا لما جاء في موقع “ هيلث لاين”.

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مرض الشريان المحيطي
يمكن أن يؤدي مرض الشريان المحيطي (PAD) إلى ضعف الدورة الدموية في ساقين و اعتلال الشرايين المحيطية هو حالة في الدورة الدموية تؤدي إلى تضييق الأوعية الدموية والشرايين. 

جلطات الدم
الجلطات الدموية تمنع تدفق الدم ، إما جزئيًا أو كليًا، و يمكن أن تتطور في أي مكان في جسمك تقريبًا ، لكن الجلطة الدموية التي تتطور في ذراعيك أو ساقيك يمكن أن تؤدي إلى مشاكل في الدورة الدموية.

توسع الأوردة
تظهر الأوردة متشابكة ومحتقنة ، وغالبًا ما توجد في مؤخرة الساقين، ولا تستطيع الأوردة التالفة تحريك الدم بكفاءة مثل الأوردة الأخرى ، لذلك قد يصبح ضعف الدورة الدموية مشكلة. 

داء السكري
 يتسبب في ضعف الدورة الدموية في مناطق معينة من الجسم ويتضمن ذلك تقلصات في الساقين والم فى الفخذ او الارداف.

يمكن أن يسبب مرض السكري مشاكل في القلب والأوعية الدموية ويتعرض الأشخاص المصابون بداء السكري لخطر متزايد للإصابة بتصلب الشرايين وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب .

بدانة
يضع حمل الوزن الزائد عبئًا على جسمك. إذا كنت تعاني من زيادة الوزن ، فقد يؤدي الجلوس أو الوقوف لساعات إلى مشاكل في الدورة الدموية.

مرض رينود
 يتسبب هذا المرض في تضييق الشرايين الصغيرة في اليدين وأصابع القدم، و الشرايين الضيقة أقل قدرة على نقل الدم عبر الجسم ، لذلك قد تبدأ في الشعور بأعراض ضعف الدورة الدموية. تحدث أعراض مرض رينود بشكل شائع عندما تكون في درجات حرارة منخفضة أو تتعرض لتوتر غير عادي.

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