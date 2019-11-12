هبوط الدورة الدموية.. السبب الأشهر للوفيات.. اكتشف أبرز الأسباب والأعراض .. و5 طرق تمكنك من علاجه بسرعة

أسباب هبوط الدورة الدموية .. 6 أمراض غير متوقعة

تمارين وأدوية وليزر.. أشهر طرق علاج هبوط الدورة الدموية

الخفقان والتنميل من أبرز أعراض هبوط الدورة الدموية





كثيرا ما نسمع عن الوفاة نتيجة ضعف وهبوط الدورة الدموية وهى من المشكلات الصحية شديدة الخطورة، حيث انها يمكن أن تودى بحياة الإنسان فى حال إهمال علاجها والذى يتوقف حسب سبب الإصابة بها، والدورة الدموية في الجسم هى المسؤولة عن إرسال الدم والأكسجين والمواد الغذائية في جميع أنحاء الجسم فعندما يقل تدفق الدم إلى جزء معين من الجسم ، وتظهر فى مثل هذه الحالة أعراض ضعف أو هبوط الدورة الدموية خاصة في الأطراف.





توجد أسباب عديدة لهبوط الدورة الدموية منها المفاجئ او الواقع لأسباب طارئة ومنها ما هو مرتبط بأمراض أخرى، نعرض فى هذا التقرير ابرز المشكلات الصحية المتسببة فى هبوط الدورة الدموية، ووفقا لما عرضه موقع "healthline ".





مرض الشريان المحيطي

يمكن أن يؤدي مرض الشريان المحيطي (PAD) إلى ضعف الدورة الدموية في الساقين، وهي تسبب تضييق الأوعية الدموية والشرايين، في حالة أخرى مرتبطة تسمى تصلب الشرايين ، تصلب الشرايين بسبب تراكم البلاك في الشرايين والأوعية الدموية، مما يقلل من تدفق الدم إلى الأطراف ويمكن أن تؤدي إلى الألم.





جلطات الدم

تجلطات الدم تمنع تدفق الدم، إما جزئيًا أو كليًا، ويمكن أن تتطور في أي مكان في جسمك تقريبًا ، لكن الجلطة الدموية التي تتطور في ذراعيك أو ساقيك قد تؤدي إلى مشاكل في الدورة الدموية.





توسع الأوردة

الدوالي هي الأوردة المتضخمة بسبب فشل الصمام وغالبًا ما توجد على الجزء الخلفي من الساقين، وبالتالي لا تستطيع نقل الدم بنفس كفاءة الأوردة الأخرى ، لذلك قد يصبح ضعف الدورة الدموية مشكلة. على الرغم من نادرة ، يمكن أن تسبب الدوالي جلطات دموية.





داء السكري

قد تعتقد أن مرض السكري يؤثر فقط على نسبة السكر في الدم ، ولكنه قد يؤدي أيضًا إلى ضعف الدورة الدموية في مناطق معينة من الجسم، وهذا يشمل التشنج في الساقين، والألم في الفخذين أو الأرداف. قد يكون هذا التشنج سيئًا بشكل خاص عندما تكون نشطًا بدنيًا، قد يواجه المصابون بالسكري المتقدم صعوبة في اكتشاف علامات ضعف الدورة الدموية، وذلك لأن الاعتلال العصبي السكري يمكن أن يسبب انخفاض الإحساس في الأطراف.





البدانة

إذا كنت تعانين من زيادة الوزن، فإن الجلوس أو الوقوف لساعات قد يؤدي إلى مشاكل في الدورة الدموية، وفرط الوزن أو السمنة يعرض الانسان يزيد من خطر التعرض لمشاكل الدورة الدموية، بما في ذلك الدوالي ومشاكل الأوعية الدموية.





مرض رينود

قد يعاني الأشخاص الذين يعانون من اليدين والقدمين المزمنين من مرض رينود . هذا المرض يؤدي إلى تضييق الشرايين الصغيرة في اليدين وأصابع القدمين ، والشرايين الضيقة أقل قدرة على نقل الدم عبر الجسم، لذا فقد تبدأ بأعراض ضعف الدورة الدموية. تحدث أعراض مرض رينود عادة عندما تكون في درجات حرارة باردة أو تشعر بالتوتر بشكل غير عادي، بعض الناس تظهر عليهم أعراض في شفتيهم وأنفهم وحلماتهم وآذانهم.





أعراض هبوط الدورة الدموية

يمكن ظهور مجموعة كبيرة من الاعراض المختلفة حسب السبب الرئيسي فى المعاناة من هبوط وضعف الدورة الدموية على سبيل المثال ، قد يصاب الأشخاص الذين يعانون من مرض الشريان المحيطي بضعف في الانتصاب إلى جانب الألم النموذجي والتنميل والوخز، والأعراض الأكثر شيوعا للإصابة بضعف وهبوط الدورة الدموية، هى :

- تنميل

- خدر

- خفقان أو الم لاذع في الأطراف

- ألم

- تشنجات العضلات





علاج هبوط الدورة الدموية

هبوط الدورة الدموية له الكثير من المخاطر على صحة الإنسان بل وقد يؤدى للموت فى بعض الأحيان.. لذا فعلاجه من الأمور الضرورية التى على الجميع معرفتها.





- اتباع برنامج تمرين خاص ينصح به الطبيب لزيادة الدورة الدموية.

- الانتظام على الأدوية خاصة الأنسولين بالنسبة لمرض السكري.

- الليزر أو جراحة الوريد بالمنظار لأوردة الدوالي.

- تشمل الأدوية عقاقير تذويب الجلطة وتحسين الدورة الدموية.