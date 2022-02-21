أستاذ مسالك بولية يوضح أسباب زيادة التبول في الشتاء.. فيديو

قال الدكتور أحمد سعفان، أستاذ جراحة المسالك البولية بطب عين شمس، إن هناك علم يسمى علم اضطرابات التبول.

وأضاف "سعفان"، خلال استضافته ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: "هناك اضطرابات تبول لدى الرجال والسيدات والأطفال"، لافتا: "هناك أرقام طبيعية للبتول، والطبيعي أن يتبول الشخص من 5 إلى 7 مرات على مدار الـ24 ساعة".

وأشار: "عدد مرات التبول تختلف من شخص إلى شخص حسب السن والظروف، لكن الطبيعي 5 إلى 7 مرات على مدار الـ24 ساعة، وإذا زادت عن 7 مرات يكون هناك سبب من الممكن أن يكون سبب عضوي أو فسيولوجي".

وأوضح: "الشكوى دائما تأتي من الرجال أنهم يقومون من النوم بسبب التبول، وهذه المشكلة أحيانا تؤثر على حياة الأفراد"، متابعا: "يجب يشرب الفرد 3 لتر من السوائل يوميا".

وتابع: "في الشتاء دائما البول يزيد أكثر، وتكثر عدد مرات الذهاب إلى الحمام وذلك بسبب أن الجسم يحاول تقليل الدم الذي يذهب إلى الجلد لكي يزيد الحرارة للأعضاء المهمة، وهناك تحاول الشرايين أن تنقبض من أجل تقليل الدم، وفي هذه الحالة تعمل الكلى أكثر وتفرز بول أكثر، وهذا على عكس الصيف".