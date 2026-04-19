محافظ شمال سيناء: بدخل مكتبي لمدة دقائق وطول اليوم بين المواطنين

أكد اللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، أن هناك عددًا كبيرًا من الندوات التوعوية، وأن رؤساء الجامعات الموجودة في سيناء، مثل جامعة العريش وجامعة سيناء الخاصة، يبذلون جهدًا كبيرًا، وأن جميع الوزارات لها دور في التنمية البشرية بالمحافظة.

وأوضح أن ديوان عام المحافظة يحتك بالمواطنين بشكل يومي، وأنه يدخل مكتبه لبضع دقائق فقط، مشيرًا إلى أن تواجد المسؤول بين المواطنين يجعله يشعر بالطمأنينة.

وأشار محافظ شمال سيناء، إلى أن استثمارات الحكومة بالمحافظة وصلت إلى أكثر من 700 مليار جنيه، وأن الاستثمارات تشمل جميع المشروعات، وأن هناك خططًا استثمارية مستقبلية، واستراتيجية تنتهي عام 2030.

وأوضح خلال كلمته في أثناء قيام الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بافتتاح مصنع شركة سيناء للصناعات البلاستيكية بمدينة بئر العبد، أن التخطيط شيء والتنفيذ شيء آخر، وأن القطاع الخاص له دور في التنمية، وأنه تم افتتاح أول مصنع في المنطقة الصناعية، وهو مصنع شركة سيناء للصناعات البلاستيكية في بئر العبد.

وأشار إلى أن المصنع يُعد البداية، وأن الفترة المقبلة ستشهد مشروعات جديدة.

وكشف أن المحافظة بها أكثر من 222 منظمة عمل مجتمعي تعمل تحت إشراف المحافظة، وتحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي، وأن هذه المنظمات الخاصة بالعمل المجتمعي عادت بعد أن توقفت لسنوات طويلة.