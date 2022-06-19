نشرة أخبار العالم.. ترامب يسخر من سقوط بايدن.. أردوغان يعتزم تقديم أدلة على دعم فنلندا والسويد للإرهاب.. وصافرات الإنذار تدوي في العاصمة الأوكرانية

شهدت الساحة العالمية والدولية، اليوم الأحد، العديد من الموضوعات الهامة علي كافة الأصعدة وتصدر ذلك:

ميدفيديف: الاتحاد الأوروبي قد ينهار قبل انضمام أوكرانيا

قال ديمتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، إن قبول أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي ممكن فقط أن يتم بحلول منتصف القرن، وبحلول هذه اللحظة قد يكون الاتحاد قد انهار بالفعل.

وفي رأيه، فإن الوضع مع قبول أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي يشبه بناء الشيوعية في الاتحاد السوفياتي، وقال: “لم يتم تحديد تاريخ تنفيذ هذه الخطط، ولكن يتم تقديم العديد من الشروط المجردة التي لا يمكن التحقق منها”.

وأضاف أن التحقق الموضوعي منهم مستحيل، فسيتم التحقق منهم لعقود، وستكون الأجيال الجديدة من قادة الاتحاد الأوروبي في ذلك الوقت”.

وتابع قائلا: “التوقيت الحقيقي هو منتصف القرن وليس قبله".

قمة الناتو المقبلة.. أردوغان يعتزم تقديم أدلة على دعم فنلندا والسويد للإرهاب

أفادت وسائل إعلام تركية بأن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، سوف يقدم لأعضاء حلف الناتو، خلال قمتهم المقبلة في مدريد، أدلة على دعم فنلندا والسويد لحزب العمال الكردستاني.

ووفقا لجريدة "الصباح" التركية، سيقدم أردوغان، في قمة الناتو المقبلة في مدريد، وثائق خاصة حول الدعم المالي والسياسي من السويد وفنلندا لمقاتلي حزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره أنقرة منظمة إرهابية.

وذكرت الصحيفة التركية أن اردوغان سيقدم الأدلة التي تم الحصول عليها خلال العمليات العسكرية في سوريا وشمال العراق، بما في ذلك الصور والأرقام التسلسلية لبنادق AT-4 السويدية المضادة للدبابات.

يشار إلى أنه في 18 مايو الماضي، قدمت السويد وفنلندا طلبات عضوية الناتو إلى الأمين العام ينس ستولتنبرج، متخليين عن عقود من الحياد واستشهدوا بتحول في الوضع الأمني ​​في أوروبا بسبب الأزمة الأوكرانية.

وعرقلت تركيا عملية مراجعة الطلبات بسبب دعم الدول لحركة كردستان، التي تعتبرها تركيا إرهابية وتمثل تهديدا خطيرا لأمنها القومي.

وقد أكد الرئيس التركي مرارا وتكرارا أن بلاده لن تغير موقفها بشأن انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" قبل تلبية الشروط التركية.

ولخص رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، مطالب تركيا من السويد للموافقة على انضمامها لحلف الناتو، في 5 بنود وهي وقف الدعم السياسي للإرهاب، وتجفيف الموارد المالية للإرهاب، ووقف تقديم الأسلحة لتنظيمي “بي كي كي” و”واي بي جي”، وإلغاء القيود والعقوبات التي تفرضها السويد على تركيا، والتعاون الدولي في مكافحة الإرهاب.

لافروف: أمريكا لن تنجح في عزل روسيا

قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن واشنطن لن تكون قادرة على حرمان موسكو من المشاركة في الشؤون الدولية، وإجبارها على الامتثال للقواعد التي وضعتها الولايات المتحدة.

وقال لافروف في تصريحات لقناة “روسيا-1” الحكومية: "إنهم يحققون ما أعلنوه منذ فترة طويلة، وهو أنه يجب على روسيا أن تعرف مكانتها، وليس لروسيا الحق في التعبير عن رأيها في الشؤون الدولية، ويجب أن تمتثل روسيا للقواعد التي وضعتها الولايات المتحدة. هذا كل شيء”.

وأضاف: “أعتقد أنهم يفهمون جيدًا أنهم لن ينجحوا”.

الجيش الروسي يقصف كييف.. وصافرات الإنذار تدوي في العاصمة الأوكرانية

تعرضت كييف للهجوم من الجو مرة أخرى اليوم الأحد، وسط دوي صافرات الإنذار في جميع أنحاء العاصمة الأوكرانية.

وقال الحاكم العسكري لمنطقة كييف، أوليكسي كوليبا، علي “تليجرام”، إن “الدفاع الجوي تصدي لأهداف معادية. وسمع دوي انفجارات في منطقة فيشورد هذا الصباح”.

وأضاف القصف لم يتسبب في أضرار أو إصابات في المدينة، لكنه طلب من سكان كييف الاستمرار في اللجوء إلى الملاجئ.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها قصفت مصنعا لإصلاح الدبابات في خاركيف بصواريخ إسكندر ودمرت عشر مدافع هاوتزر وما يصل إلى 20 مركبة عسكرية في مدينة ميكولايف الأوكرانية كانت قد زودتها دول غربية.

شاهد.. ترامب يعلق على سقوط بايدن من دراجته بطريقة ساخرة

نشر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، فيديو مزيفًا للسخرية من سقوط خليفته الرئيس جو بايدن عن دراجته الهوائية.

وظهر الفيديو الذي نشره ترامب على منصته "تروث سوشال" أنه يلعب الجولف مرتديًا قبعة عليها علامته التجارية الحمراء "Make America Great Again"، ويقوم بتسديد ضربة اتجهت صوب رأس بايدن؛ ما تسبب في سقوطه عن الدراجة الهوائية.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، تعرض لموقف محرج وسط أنظار الصحفيين، عقب سقوطه من الدراجة بشكل مفاجئ.

وسقط بايدن من دراجته الهوائية، خلال جولة قرب منزله بولاية ديلاوير الأمريكية.

وبعد قيادته للدراجة بسلاسة، أمام أنظار الصحفيين، توقف بايدن أمام تجمع للمصورين، قبل أن يتعثر ويسقط أرضا.

وقال بايدن للحضور فورا "أنا بخير"، مبررا السقطة بأن قدمه علقت بدواسات الدراجة.