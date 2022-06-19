فيريرا: الزمالك كان الأفضل في القمة وأهدرنا فوزًا مستحقًا

أكد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك أن فريقه كان الأفضل في لقاء القمة اليوم أمام الأهلي، وأن النتيجة المستحقة في لقاء اليوم هي فوز فريقه وليس التعادل.

وأضاف المدير الفني للأبيض في المؤتمر الصحفي أن فريقه واجه بعض المشاكل في ظل الغيابات العديدة ولكنه استطاع تعويض الغيابات وقام بالتغيير في مراكز بعض اللاعبين.

وتابع فيريرا: محمد عبد الغني كان مصابا قبل المباراة، كما أن الونش وزيزو شاركا مع المنتخب في ٣ مباريات، مضيفا أن لاعبي الزمالك لم يكن لديهم إيمان بقدرتهم على الفوز والفريق لم يكن له رد فعل في أول ٢٠ دقيقة ولكن بعد ذلك دخل الزمالك المباراة في أجواء اللقاء، موضحا أن الزمالك كان أفضل في الشوط الثاني، بعدما وثق اللاعبون في قدرتهم على تحقيق الفوز.

وشدد المدرب البرتغالي على أنه ليس راضيا عن النتيجة لأن الزمالك كان يستحق الفوز وأهدر فرصتين في الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء، موضحا أنه يهنئ اللاعبين على الأداء القوي.

وأضاف فيريرا أنه تحدث مع اللاعبين لتحفيزهم بين شوطي المباراة وتأكيد قدرتهم على تحقيق الفوز .

واختتم فيريرا تصريحاته : “ما قدمه الزمالك يدعو للفخر:، موضحا أنه كان في مصر منذ ٧ سنوات وحقق لقبي الدوري والكأس قائلا: الأهلي فريق قوي ويضم مجموعة مميزة من اللاعبين ولديهم جهاز فني قوي”.