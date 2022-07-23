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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

خطاب من محافظة القاهرة لـ وزيرة الثقافة بـ غلق دار الأوبرا ..مستند

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حصل موقع "صدى البلد"، على صورة خطاب موجه من محافظة القاهرة، إلى الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، توصي فيه بغلق دار الأوبرا المصرية، ووقف الأنشطة والفعاليات بها، بسبب وجود مخالفات تمثل خطورة داهمة على الهيئة العامة للمركز الثقافي 'دار الأوبرا" والعاملين بها.

وكشف مصدر من داخل دار الأوبرا، أن الخطاب من إبريل الماضي، ومنحت المحافظة دار الأوبرا فرصة، لإنهاء المخالفات، إلا أن الأوبرا لم تعمل على حلها حتى اليوم، نظرا لأن إصلاحها يتطلب توفير ملايين الجنيهات، وهو ما سيضعها في أزمة خلال الفترة المقبلة.

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IMG-20220723-WA0008
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