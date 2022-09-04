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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 4 - 9 - 2022 والقنوات الناقلة

صدى البلد

تنطلق اليوم الأحد 4 - 9 - 2022 العديد من المباريات الهامة في مختلف ملاعب العالم أبرزها مباراة  مانشستر يونايتد أمام أرسنال فى الدوري الإنجليزي بالإضافة لمباراة نيس أمام موناكو فى الدوري الفرنسى.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي 


برايتون X ليستر سيتي – الساعة 3 ظهرا - على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مانشستر يونايتد X آرسنال – الساعة 5:30 مساء -على قناة beIN Sports 1 HD Premium          

       

مواعيد مباريات الدوري الإسباني 

     
أوساسونا X رايو فاليكانو – الساعة 2 ظهرا -على قناة  beIN Sports HD 1      

أتلتيك بيلباو X إسبانيول – الساعة 4:15 عصرا -على قناة beIN Sports HD 1          

فياريال X إلتشي – الساعة 6:30 مساء -على قناة beIN Sports 1 HD            

فالنسيا X خيتافي – الساعة 9 مساء- على قناة beIN Sports HD 1

 

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي 

     
كريمونيزي X ساسولو – الساعة 12:30 ظهرا -على قناة AD SPORTS Premium 1          

سبيزيا X بولونيا – الساعة 3 عصرا -على قناة AD SPORTS Premium 1                                    

هيلاس فيرونا X سامبدوريا  – الساعة 6 مساء -على قناة AD SPORTS Premium 1

أودينيزي   X روما – الساعة 8:45 مساء -على قناةAD SPORTS Premium 1          

 

مواعيد مباريات الدوري الألماني 


أوجسبورج X هيرتا برلين  – الساعة 3:30 عصرا              

بوروسيا مونشنجلادباخ X ماينز 05 – الساعة 5:30 مساء

 

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي  


مونبلييه X ليل – الساعة 1 ظهرا                    

ستاد ريمس X لانس – الساعة 3 عصرا          

كليرمون فوت 63 X تولوز – الساعة 3 عصرا                    

ستاد بريست 29 X ستراسبورج – الساعة 3 عصرا  

اجاكسيو X لوريان – الساعة 3 عصرا  

تروا   X رين – الساعة 5 مساء    

نيس   X موناكو – الساعة 8:45 مساء


 

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مواعيد مباريات الدوري التركي 


هاتاي سبور X أضنة ديمرسبور – الساعة 6:15 مساء                    

أنطاليا سبور X قاسم باشا – الساعة 8:45 مساء                  

أنقرة جوجو X بشكتاش – الساعة 8:45 مساء

 

مواعيد مباريات الدوري السعودي 

  
الفتح  X الهلال – الساعة 5:35 مساء على قناة 

الدوري الفرنسي الدوري الإنجليزي مواعيد مباريات اليوم الدوري الإسباني ليستر سيتي مانشستر يونايتد

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