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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إنبــي : عروض إيبوكا شفهية.. و جاد مستمر.. ولم نحسم مصير فييرا

صدى البلد

أكد شريف أبو الغيط عضو مجلس إدارة نادي إنبي والمتحدث الرسمي للفريق ، أن العروض التي تلقاها مجلس إدارة النادي البترولي ، بشأن النيجيري جون إيبوكا مهاجم الفريق "شفهية" ولم ترتقِ إلى مرحلة العروض الرسمية .

وقال أبو الغيط في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر قناة "TeN" : 
" هناك عروض شفهية بشأن جون إيبوكا من عدة أندية ، لكن مجلس الإدارة سيرى العرض الأفضل للنادي ".

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وأضاف : الحارس محمود جاد مستمر مع إنبي حتى الآن ، و لا توجد عروض رسمية للحارس ، كما أن مفاوضات ويجان الإنجليزي توقفت ، وفي حال وصول عرض قوي من أحد أندية الدوري الممتاز ، سنفعل ما في صالح النادي واللاعب".

وتابع : "مجلس الإدارة في حالة انعقاد دائم حول مصير المدير الفني جورفان فييرا ، ولم يتم حسم مصيره حتى الآن ، سواء بالبقاء أو الرحيل".
 

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أندية الدوري الممتاز الدوري الممتاز جورفان فييرا محمد فاروق نادي إنبي ابو الغيط

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