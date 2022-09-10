بدون تكييف .. أفضل 6 طرق للحفاظ على البرودة

لا تشكل ضربة الشمس والإجهاد الحراري خطرًا فحسب ، بل يمكن أن تزيد الحرارة الشديدة أيضًا من فرص الوفاة بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية مثل النوبات القلبية وأمراض الجهاز التنفسي مثل الالتهاب الرئوي.

في الواقع ، في دراسة أجريت عام 2020 ، قدر الباحثون أن 5600 حالة وفاة سنويًا مرتبطة بالحرارة في الولايات المتحدة إذا كنت غير قادر على الاستثمار في مكيف الهواء خلال فصل الصيف ، أو لا يمكنك الوصول إلى الأماكن الداخلية مع تكييف الهواء ، مثل مراكز التبريد المجتمعية ، فمن الضروري أن تتبع هذه التوصيات لتبقى هادئًا.

كشف موقع هيلثي عن أفضل 5 طرق للحفاظ على البرودة بدون تكييف .

1. اشرب الكثير من الماء



يعد شرب الماء بشكل متكرر أحد أفضل الإجراءات الوقائية ضد الأمراض المرتبطة بالحرارة هذا لأنه عندما تكون رطبًا ، يكون جسمك قادرًا على التعرق ، وعندما تتعرق يتبخر من بشرتك ، مما يؤدي إلى تبريدك.

ولكن عندما تعاني من الجفاف ، لا يمكنك التعرق بشكل فعال مما يجعلك أقل قدرة على التعامل مع درجات الحرارة المرتفعة عادة ما يصاب جسمك بالجفاف قبل أن تلاحظ العلامات ، لذلك من المهم ألا تنتظر حتى تشعر بالعطش للشرب

2. استخدم مناشف باردة



يمكن أن يساعد وضع قطعة قماش مبللة وباردة مباشرة على بشرتك في خفض درجة حرارتك. توصي Mayo Clinic بوضعه على نقاط النبض مثل مؤخرة رقبتك أو تحت إبطك أو معصميك أو على فخذك.

في هذه المناطق ، تكون الأوعية الدموية قريبة من سطح جلدك ، مما يعني أن البرودة ستخرج المزيد من الحرارة من جسمك وتخفض درجة حرارتك بسرعة أكبر.

تحضير منشفة باردة عن طريق:

ترطيب المنشفة بالماء البارد

عصر الماء الزائد حتى تكون المنشفة رطبة

تركها في الثلاجة كلما تركتها لفترة أطول ، ستكون أكثر برودة



إذا كنت تستخدم أكياس الثلج ، فتأكد من عدم وضع الثلج على الجلد مباشرة ، لأن ذلك قد يحرقه بدلًا من ذلك ، قم بلف الثلج بمنشفة أو بطانية وطبقه لمدة لا تزيد عن 20 دقيقة كل ساعتين إلى أربع ساعات على الرغم من أنه يمكن أن يعطي راحة مؤقتة ، إلا أن أخذ حمام بارد يزيد من درجة حرارة الجسم الأساسية تنخفض درجة حرارة بشرتك وستشعر بالبرودة ، لكن الماء البارد يقلل من تدفق الدم إلى الجلد ، لذلك ستحتفظ بمزيد من الحرارة بالداخل.

3. ملابس قطنية خفيفة

يمكن أن تحبس طبقات الملابس الحرارة والعرق لذلك ، عند ارتداء الملابس للتدفئة ، ارتد أقل عدد ممكن من الطبقات وكن حذرًا بشأن المواد التي تختارها فبعض الأقمشة أفضل من غيرها.

في حين أن الملابس ذات الألوان الفاتحة قد تعكس حرارة أكبر قليلاً من الشمس ، فإن الهدف الرئيسي هو ضمان تدفق الهواء فكر في: القمصان والسراويل القصيرة الفضفاضة أو الفساتين الفضفاضة.

استخدم المواد الطبيعية مثل القطن والكتان ، والتي تمتص العرق بشكل أفضل وتشجع تدفق الهواء إلى الجلد. على وجه التحديد ، وجد باحثون من جامعة أوريغون أن ارتداء قماش مصنوع من 95٪ قطن و 5٪ ستشعر هذه المواد بالبرودة على بشرتك في الحرارة ، لأنها تنقل حرارة أقل من المواد الأخرى.

يمكنك أيضًا ارتداء شيء به فتحات تهوية ، مثل الشبكة التي تسمح بتدفق المزيد من الهواء.

إذا كنت تعمل أو تمارس الرياضة في الحرارة ، فستحتاج إلى ارتداء مواد ماصة للرطوبة ، مثل البوليستر أو النايلون ، وفقًا لدراسة صغيرة عام 2014 . تحميك هذه المواد من أشعة الشمس بينما تشجع أيضًا على تبخر العرق للحفاظ على برودة جسمك.

4. استخدم المراوح بشكل صحيح



لا يمكن للمراوح خفض درجة حرارة الغرفة بأكملها ومع ذلك ، يمكن أن تخلق المراوح تأثيرًا باردًا للرياح ، لذلك تشعر بالبرودة.

في الأساس ، عندما تنفخ المروحة الهواء ، فإنها تساعد على تبخر العرق من بشرتك ، مما يؤدي إلى تبريدك.

تعتبر مراوح السقف الأكثر فاعلية ، وفقًا لوزارة الطاقة الأمريكية (DOE) ، لأنها تقوم بتوزيع الهواء في جميع أنحاء الغرفة. لكن أطفئها عندما تغادر الغرفة ؛ مراوح السقف تبرد الناس وليس الغرف.

أيضًا ، عند شراء مراوح السقف ، ابحث عن ملصق ENERGY STAR® لأن المراوح التي تكسب هذا الملصق تنقل الهواء بكفاءة أكبر بنسبة 20٪ ، في المتوسط ​​، من الطرز القياسية ، وفقًا لوزارة الطاقة.

إذا كان لديك مروحة برج ، فحاول وضع زجاجات مياه مجمدة أو وعاء من الثلج أمام الهواء المنبعث. يمكن أن يوفر نسيمًا باردًا عندما تكون في أمس الحاجة إليه.

يمكن أيضًا أن تعمل مراوح النوافذ أو المراوح المحمولة بشكل جيد في العديد من المناخات ، لكنها لا تكون فعالة إلا إذا استخدمتها بشكل صحيح. للقيام بذلك ، ستحتاج فقط إلى استخدامها عندما يكون الهواء الخارجي أبرد من الهواء الداخلي ، والذي يكون عادةً في الليل.

5. الابتعاد عن ضوء الشمس



حوالي 76٪ من ضوء الشمس الذي يسقط على النوافذ المزدوجة الزجاج يتحول إلى حرارة ويرفع درجة الحرارة في منزلك ، وفقًا لوزارة الطاقة.

يسمى ارتفاع درجة حرارة المنزل بسبب ضوء الشمس باكتساب حرارة الشمس. خلال فصل الصيف ، تسمح النوافذ التي تواجه الغرب والشرق بأقصى درجات الحرارة ، بينما تعطي النوافذ المواجهة للشمال والجنوب مكاسب صغيرة فقط من الطاقة الشمسية.

لحسن الحظ ، هناك طرق عديدة لتقليل كمية الحرارة التي تدخل منزلك من ضوء الشمس. إليك الطريقة:

أغلق الستائر أو استعمل الستائر العاتمة

يُعد تغطية النوافذ بالستائر أمرًا مهمًا بشكل خاص على النوافذ التي تتلقى ضوء الشمس المباشر - على الرغم من أن الفعالية يمكن أن تعتمد على نوع ولون المادة.

وفقًا لوزارة الطاقة ، يمكن أن تقلل الستائر ذات اللون المتوسط ​​والمزودة بدعامات من البلاستيك الأبيض من زيادة الحرارة بنسبة تصل إلى 33٪. عند اختيار الستائر ، اختر المواد المنسوجة بإحكام. ستؤدي طبقات القماش المتعددة أيضًا وظيفة أفضل في إبعاد الحرارة. بالإضافة إلى ذلك ، تبطين ستائرك بالأقمشة ذات الألوان الفاتحة ، إذا لم تكن فاتحة بالفعل ، ستساعد على عكس أشعة الشمس.

6- استخدم الستائر أو المظلات



شيش النافذة أو الشباك تعتبر الستائر والستائر الخارجية أكثر فاعلية في تقليل اكتساب الحرارة الشمسية ، وفقًا لوزارة الطاقة عادة ما تكون الظلال من القماش أو الفينيل وقد تحتوي المادة على فتحات تسمح ببعض الرؤية من خلال النافذة كلما كانت الفتحات أكبر ، قلت الحماية من الكسب الشمسي.



ظلال خلوية الستائر الخلوية المعزولة لداخل النافذة مصنوعة من مواد مطوية يمكن طيها ، مثل الأكورديون يمكن أن تقلل من اكتساب الحرارة الشمسية من خلال النوافذ بنسبة 60٪، مما يجعلها طريقة فعالة للغاية لعزل منزلك عن حرارة الشمس.

مظلات النافذة. المظلة عبارة عن مأوى يشبه السطح على السطح الخارجي للمنزل والذي يحجب النوافذ من حرارة الشمس والوهج. يمكن أن تقلل مظلات النوافذ من اكتساب الحرارة الشمسية في الصيف بنسبة تصل إلى 65٪ على النوافذ المواجهة للجنوب و 77٪ على النوافذ المواجهة للغرب.