لقيتني كبرت فجأة.. عبد الباسط حمودة يطلب الجلوس في حفله بالساقية

طلب عبد الباسط حمودة الجلوس خلال حفله المقام في ساقية الصاوي وقال لجمهوره :"أبص لروحي فجأة لقتني كبرت فجأة".



وأشعل المطرب الشعبي عبد الباسط حموده حفله بساقية الصاوي، وأطرب الجمهور بعدد من أغانية، حتى طالبه الحنهور بتقديم عدد أغاني أكثر ورد عليهم قائلا:" قاعد معاكم للصبح".



وكان قد الفنان عبد الباسط حموده عبر صفحته الشخصية على موقع الفيسبوك فيديو ، تحدث فيه عن الأزمة القائمة بين عمر كمال وسعد الصغير.

وأكد " عبد الباسط " فى الفيديو ان يعتبره نفسه بالإضافة الى طارق الشيخ وعدد من المطربيين الشعبين هم | التاريخ " ، مؤكدًا انه حين علم بالازمة القائمة بين سعد وعمر كمال ، أعتقد ان الاخير قد أخطى فى المطربيين الشعبين من هذا الجيل ، الا انه اتضح له بعد ذلك انه لم يخطى فى حقهم ، بل ان الاخير دافع عن نفسه ، بعد الكلمات التى صدرت فى حقه من قبل " سعد الصغير " .

وتابع : ان كل من عمر كمال وحسن شاكوس يكنون لهم كل الحب والاحترام ، كما وعده عمر كمال فى نهاية الحديث بينهم الى الظهور من خلال خاصية اللايف لتوضيح الامر

كانت الساعات الماضية قد شهدت ردود فعل غاضبة من بعض مطربي المهرجانات، ردا على تصريحات سعد الصغير في برنامج مع الفارس على قناة الرشيد العراقية.

ونشر عمر كمال مغني المهرجانات على حسابه بموقع فيسبوك، مجموعة صور لأرقام مشاهدات عدد من أغنياته معحسن شاكوش وحمو بيكا، وعلق عليها قائلا:" في مطرب شعبى بيقول علينا إننا تاريخنا

أغنية واحدة!".

واستطرد عمر كمال قائلا:"بيقول علينا لو مشيناجمبه ف الشارع محدش يعرفنا ! وبيقول بنت الجيران بـ 2 جنيه وملهاش لازمة.. واحنا معملناش أي تاريخ يذكر!!.. وأنا بقولك دول شوية نجاحات" في إشارة إلى ملايين المشاهدات لأغنياتهم.

ووجه عمر كمال رسالة إلى سعد الصغير رغم عدم ذكر اسمه في منشوره قائلا:"أنا بحترمك عشان كلت في بيتك عيش وملح.. ومش هقولك إن تاريخك كله ميجيش مشاهدات أغنية زى عود البطل مثلا أو ال x6".