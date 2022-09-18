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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وصل 60 ألف جنيه.. مفاجأة بأسعار آيفون 14 في مصر| فيديو

آيفون ١٤
آيفون ١٤

كشف محمد طلعت رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية أن آيفون ١٤ العادي متوفر في السوق المصري بحوالي ٢٨ ألف جنيه والـ ١٤ برو ماكس بمساحة ٢٥٦ جيجا متوفر بـ ٥٠ ألف جنيه والـ ١٤ برو ماكس بمساحة ٥١٢ جيجا متوفر بـ ٦١ الف جنيه.

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وأضاف "طلعت" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة إم بي سي مصر ، أن الوكيل الخاص لآيفون بمصر صرح أن آيفون ١٤ برو ماكس سوف يتوفر في مصر بعد أسبوعين بأسعار رسمية ولم يفصح عن تلك الأسعار، مشيرا إلى أن الأسعار في بداية نزول الآيفون تكون غالية.

وتابع رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية أن استيراد الهواتف المحمولة مغلق في الوقت الحالي، ولا يوجد استيراد للهواتف من الخارج.

السوق المصري الهواتف المحمولة الغرفة التجارية شعبة الأتصالات برنامج الحكاية إستيراد الهواتف سعر ومواصفات ايفون 14

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