وصل 60 ألف جنيه.. مفاجأة بأسعار آيفون 14 في مصر| فيديو

كشف محمد طلعت رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية أن آيفون ١٤ العادي متوفر في السوق المصري بحوالي ٢٨ ألف جنيه والـ ١٤ برو ماكس بمساحة ٢٥٦ جيجا متوفر بـ ٥٠ ألف جنيه والـ ١٤ برو ماكس بمساحة ٥١٢ جيجا متوفر بـ ٦١ الف جنيه.

وأضاف "طلعت" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية" المذاع علي قناة إم بي سي مصر ، أن الوكيل الخاص لآيفون بمصر صرح أن آيفون ١٤ برو ماكس سوف يتوفر في مصر بعد أسبوعين بأسعار رسمية ولم يفصح عن تلك الأسعار، مشيرا إلى أن الأسعار في بداية نزول الآيفون تكون غالية.

وتابع رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية أن استيراد الهواتف المحمولة مغلق في الوقت الحالي، ولا يوجد استيراد للهواتف من الخارج.