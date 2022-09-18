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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريبات تكشف صدمة جديدة مع هواتف آيفون iPhone 15 القادمة

تسريبات تكشف صدمة
تسريبات تكشف صدمة جديدة مع هواتف آيفون iPhone 15 القادمة

كشفت تسريبات جديدة أن هواتف آيفون القادمة من شركة آبل الأمريكية للعام القادم، iPhone 15 ، ستسير على نفس المنوال الذي سارت عليه هواتف iPhone 14  التي تم إطلاقها منذ أيام، حيث ستحصل الطرز الأغلى ثمنا على معالج مختلف عن الهواتف الأساسية في السلسلة. 

 

وبحسب مجلة فوربس فإن وكالة Nikkei Asia كشفت في تقرير جديد لها أن شركة آبل لن تطلق جميع هواتفها بمعالج واحد كما حدث سابقا، مع هواتف iPhone 11 و iPhone 12 و iPhone 13 ، ولكنها ستكرر تجربة هواتف iPhone 14 مرة أخرى مع الهواتف القادمة مما سيسبب صدمة جديدة للمستخدمين إضافة إلى تغيير شواحنها القادمة. 

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وفقًا لـ Nikkei Asia فإن طرز Pro  من هواتف iPhone 15 ستحصل على معالج A17 ، فيما ستحصل الهواتف الأساسية الأخرى من السلسلة على معالج A16 ، حيث اعتقد الكثيرون أن ما حدث مع هواتف iPhone 14 حدث لمرة واحدة فقط، نتيجة للأزمة العالمية لنقص الرقائق وأشباه الموصلات، وليس استراتيجة متعمدة من شركة آبل. 

 

وسيكون معالج آبل القادم لهواتف آيفون الجديدة A17  هو أول شريحة مُصنعة من شركة آبل بقطر 3 نانومتر بعد استخدام متغيرات 5 نانومتر لمعالجات A14 و A15 و A16، وهي تقنية متطورة ، مقارنة بسابقاتها ، حيث تمكّن معالج  A17  من العمل بشكل أسرع مع التغلب على الحرارة بشكل أفضل، مع سحب طاقة أقل. 

 

وذكرت مؤخرا، عددا من التقارير أن  هواتف iPhone 15  ستصدر بشاحن مختلف تماما عن شواحن الآيفون العادية والتي تعمل من خلال منفذ من نوع  lightning ، حيث سيكون الشاحن البديل من نوع USB-C ، نظرا لاستمرار الضغوط من المنظمين في الولايات المتحدة وأوروبا على شركة آبل بتوحيد شواحنها أسوة بشركات التكنولوجيا الأخرى. 

 

وعلى الرغم من رفض شركة آبل فإن الاتحاد الأوروبي يواصل مطالبة الشركة بتغيير شواحنها من نوع lightning والبدء فورا بالعمل بشواحن من نوع USB-C كنوع من عملية توحيد لشواحن جميع الهواتف، حيث سيخلف هذا القرار مشكلة كبيرة بالنسبة لمستخدمي أجهزة آبل المختلفة من آيفون وآيباد حيث سيجبرهم هذا التغيير على دفع المزيد من الأموال، لشراء شواحن وكابلات جديدة متوافقة. 

 

 

 

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