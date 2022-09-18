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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة .. فى اليوم العالمي لسلامة المرضى .. كيف تحافظ على نظافة الأسنان.. ونصائح بالمجان للتخلص من الانتفاخ

نشرة المرأة
نشرة المرأة

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، حيث تم التطرق إلى أهم الموضوعات التي أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت اهتمامًا من قبل مُتابعي السوشيال ميديا، ونعرض أبرزها فيما يلي:

بالمجان طرق تخلصك من الانتفاخ والشعور بالذنب حيال الأطباق والحلويات المفضلة لديك

بالمجان طرق تخلصك من الانتفاخ والشعور بالذنب حيال الأطباق والحلويات المفضلة لديك

يعاني الكثير من الأشخاص من مشكلة الانتفاخ وخاصة فى المناسبات والأعياد نتيجة لتناول الوجبات الدسمة وإتباع نظام غذائي خاطئ، فإذا كنت من ضمن هؤلاء وتعاني دائما من الانتفاخ يمكنك العلاج بأقل التكاليف بالمجان .

إليك بعض الطرق التي يمكنك من خلالها تجنب الانتفاخ والشعور بالذنب حيال الأطباق والحلويات المفضلة لديك.

 

 

فى اليوم العالمي لسلامة المرضى .. 5 نصائح صحية للوقاية من مرض السكري المزمن

فى اليوم العالمي لسلامة المرضى .. 5 نصائح صحية للوقاية من مرض السكري المزمن

 

تحتفل منظمة الصحة العالمية باليوم العالمى لسلامة المرضى،واكدت منظمة الصحة العالمية من خلال المناسبة على أن الأدوية هي التدخلات الأكثر استخدامًا في الرعاية الصحية، ويشكل الضرر المرتبط بالأدوية جزء كبير من إجمالي الضرر الذي يمكن الوقاية منه بسبب الرعاية غير الآمنة، كما ان هناك لتعرض المريض لعبء إقتصادي ونفسي نتيجة لضرر الأدوية والرعاية الصحية الخاطئة .

فى اليوم العالمي لسلامة المرضى .. 5 نصائح للحفاظ على نظافة الفم والأسنان

فى اليوم العالمي لسلامة المرضى .. 5 نصائح للحفاظ على نظافة الفم والأسنان

 

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO) ، يعد اليوم العالمي لسلامة المرضى أحد أيام الصحة العامة العالمية، تأسست في عام 2019 من قبل جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعين من خلال اعتماد القرار WHA72.6 - "العمل العالمي بشأن سلامة المرضى". 

وتتمثل أهدافها في زيادة الوعي العام والمشاركة ، وتعزيز التفاهم العالمي ، والعمل من أجل التضامن العالمي، والعمل من قبل الدول الأعضاء لتعزيز سلامة المرضى وتقليل الأذى الذي يصيب المرضى.

تذكر منظمة الصحة العالمية أن سلامة المرضى هي مصدر قلق عالمي خطير للصحة العامة تظهر البيانات المتاحة أن 134 مليون حدث ضار تحدث كل عام بسبب الرعاية غير الآمنة في المستشفيات في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، مما يساهم في 2.6 مليون حالة وفاة سنويًا.

أهداف اليوم العالمي لسلامة المرضى
موضوع اليوم العالمي لسلامة المرضى لهذا العام هو سلامة الأدوية، مع شعار دواء بلا ضرر، بينما الأهداف هي كما يلي:

صدى البلد مجالي المرأة والصحة مواقع التواصل الاجتماعي السوشيال ​​​​​​​health

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