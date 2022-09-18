بالمجان طرق تخلصك من الانتفاخ والشعور بالذنب حيال الأطباق والحلويات المفضلة لديك

يعاني الكثير من الأشخاص من مشلكة الانتفاخ وخاصة فى المناسبات والأعياد نتيجة لتناول الوجبات الدسمة وإتباع نظام غذائي خاطئ، فإذا كنت من ضمن هؤلاء وتعاني دائما من الإنتفاخ يمكنك العلاج بأقل التكاليف بالمجان .

إليك بعض الطرق التي يمكنك من خلالها تجنب الانتفاخ والشعور بالذنب حيال الأطباق والحلويات المفضلة لديك.

التوازن

نأكل الكثير من الحلويات والوجبات الخفيفة خلال المهرجانات. لذا عليك أن تتناول الطعام المعتاد الآخر.

الترطيب

اشرب ما لا يقل عن 3 لترات من الماء كل يوم. يبقيك رطبًا ويمنع الرغبة الشديدة في تناول الطعام.

تجنب السكر المكرر

لا تكتمل المهرجانات بدون حلويات. ابحث عن بديل للسكر المكرر من الحلو. استخدم العسل بدلاً من السكر المكرر في حلوياتك. الطعم والصحة كلاهما سيبقى على حاله.

استخدم التوابل الكاملة

استخدم الأنواع الكاملة من أصناف الطعام بدلاً من التوابل العادية تميل التوابل الكاملة بالكمية المناسبة إلى المساعدة في عملية التمثيل الغذائي.

حرك جسمك

مارس نوع من النشاط البدني مثل المشي أو ركوب الدراجات أو اليوجا لتجنب انتفاخ المعدة.

تناول الفاكهة

كلما أمكن ، أضف فواكه طازجة إلى حلوىك مثل Rabdi أو Basundi سوف يضيف إلى الذوق والتغذية.

تجنب الإفراط في تناول الطعام

يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الطعام إلى الشعور بعدم الراحة في المعدة. إن الإفراط في تناول الوجبة الأخيرة ، خاصة قبل الصيام ، سيجعلك تشعر بالجوع بشكل أسرع. لذلك ، تناول وجبات أصغر طوال اليوم قبل الصيام.