فى اليوم العالمي لسلامة المرضى .. 5 نصائح للحفاظ على نظافة الفم والأسنان

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO) ، يعد اليوم العالمي لسلامة المرضى أحد أيام الصحة العامة العالمية، تأسست في عام 2019 من قبل جمعية الصحة العالمية الثانية والسبعين من خلال اعتماد القرار WHA72.6 - "العمل العالمي بشأن سلامة المرضى".

وتتمثل أهدافها في زيادة الوعي العام والمشاركة ، وتعزيز التفاهم العالمي ، والعمل من أجل التضامن العالمي، والعمل من قبل الدول الأعضاء لتعزيز سلامة المرضى وتقليل الأذى الذي يصيب المرضى.

تذكر منظمة الصحة العالمية أن سلامة المرضى هي مصدر قلق عالمي خطير للصحة العامة تظهر البيانات المتاحة أن 134 مليون حدث ضار تحدث كل عام بسبب الرعاية غير الآمنة في المستشفيات في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، مما يساهم في 2.6 مليون حالة وفاة سنويًا.

أهداف اليوم العالمي لسلامة المرضى

موضوع اليوم العالمي لسلامة المرضى لهذا العام هو سلامة الأدوية، مع شعار دواء بلا ضرر، بينما الأهداف هي كما يلي:

رفع الوعي العالمي بالعبء الكبير للضرر المرتبط بالأدوية بسبب الأخطاء الدوائية والممارسات غير الآمنة،والدعوة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين سلامة الأدوية.

شارك أصحاب المصلحة الرئيسيين والشركاء في الجهود المبذولة لمنع الأخطاء الدوائية وتقليل الضرر المرتبط بالأدوية يجب على المرضي وأسرهم المشاركة بنشاط في الاستخدام الآمن للأدوية.

ففى إطار هذا نقدم 5 نصائح مهمة للحفاظ على نظافة الفم والعناية بالأسنان وفقا لما نشره موقع هيلثي :

نصائح للعناية بالأسنان

إن البدء بنظام جيد عن طريق الفم مهم جدًا لأنه سيساعد في تقليل أو منع تسوس الأسنان لاحقًا.

صحة الفم مهمة لصحتنا العامة ورفاهيتنا،يعد بدء روتين فموي صحي في العمر المناسب أمرًا بالغ الأهمية لأنه سيساعد على تقليل أو منع تسوس الأسنان لاحقًا.

العناية بالأسنان: نصائح أساسية لأسنانك الصحية

تفريش

استخدم الفرشاة مرتين يوميًا لمدة دقيقتين على الأقل. لا تنس تنظيف لسانك. تنظيف أسنانك بالفرشاة قبل الليل يزيل البلاك والبكتيريا التي تراكمت على مدار اليوم.

معجون أسنان بالفلورايد

لكي يصبح مينا الأسنان أقوى ، الفلورايد ضروري. بالإضافة إلى ذلك ، فهو يساعد في تقليل البكتيريا التي تسبب تسوس الأسنان ويحميها من التسوس.

التنظيف

بالخيط يمكن أن يساعد التنظيف المنتظم بالفرشاة والخيط في الحفاظ على صحة أسنانك. تذكر أن فرشاة أسنانك لا يمكنها الوصول إلى كل ركن من أركان فمك. لتنظيف هذه المناطق ، تحتاج إلى خيط تنظيف الأسنان.

غذاء

الأطعمة التي تستغرق وقتًا طويلاً للمضغ أو التي تحتفظ بها لفترة أطول ، مثل قطرات السعال ، تسبب ضررًا لأنها تحمل السكر على أسنانك لفترة أطول من الأطعمة الأخرى.

بدلًا من تناول وجبات خفيفة من الأطعمة السكرية أو الغنية بالكربوهيدرات أو الحمضية على مدار اليوم ، تناول الأطعمة فقط خلال أوقات الوجبات لتقليل مقدار الوقت الذي تتعرض فيه أسنانك للحمض.

قم بزيارة طبيب أسنانك

قم بزيارة طبيب أسنانك كل 6 أشهر للتنظيف والفحوصات الدورية. يمكن لطبيب الأسنان التحقق من وجود تجاويف وإزالة القلح والتوصية بالعلاجات بالإضافة إلى تحديد المشكلات الحالية.