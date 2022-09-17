جامعة عين شمس تحتفل باليوم العالمي لسلامة المريض.. اليوم

تحتفل كلية الطب بجامعة عين شمس والمستشفيات باليوم العالمى لسلامة المريض بالتعاون مع مكتب ممثل منظمة الصحة العالمية بجمهورية مصر العربية و تحت شعار سلامة الدواء، تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة والدكتور أسامة منصور عميد الكلية الطب وذلك يوم السبت ١٧ سبتمبر س ١٠ ص بمركز التدريب والتطوير بالمستشفيات.

وتتضمن الفعاليات جلسة افتتاحية يعقبها جلسة علمية ثم تكريم لقيادات مستشفى امراض وجراحات القلب ومستشفى الشهيد أحمد شوقى لطب المسنين وذلك لجهودهم فى تطبيق معايير الجودة وسلامة المريض ونجاحهم فى التسجيل بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة بقيادة الدكتور ايهاب شهاد رئيس قسم جودة الرعاية الصحية بالكلية وتوجيهات الدكتور مهى التحيوى مستشار العميد لجودة الرعاية الصحي ، وبدعم الدكتور على الانور المدير التنفيذى المستشفيات والدكتور طارق يوسف نائب المدير التنفيذى المستشفيات .

كما يقام معرض بعد الجلسات لعرض افلام فيديو وبوسترات عن سلامة الدواء ، وتمتد فعاليات الاحتفالية لليوم الثانى وذلك بجلسة توعية مجتمعية للمواطنين والعاملين بالجامعة عن الاستخدام الامن للدواء وذلك يوم الاحد ١٨ سبتمبر بمدرج البنهاوى بكلية الطب الساعة ١٠ ص تحت قيادة الدكتورة هالة سويد وكيل الكلية لشئون البيئة ويلى ذلك معرض لأفلام فيديو وبوسترات عن دور المواطن فى الاستخدام الآمن للدواء ، ويتزامن ذلك مع إقامة معارض فى كل من مستشفى أمراض وجراحات القلب والصدر ومستشفى طب المسنين ومستشفى النساء والتوليد لعرض افلام فيديو وبوسترات لتوعية جميع العاملين بدورهم فى سلامة المريض وسلامة الدواء.

وتنظم كلية الطب ومستشفيات جامعة عين شمس فاعليات تحت شعار "سلامة الدواء" تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي لسلامة المريض.

وينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة تحت رعاية محمود المتيني رئيس الجامعة وغادة فاروق القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ندوة توعوية حول سلامة تناول الدواء لمرضى الأمراض المزمنة وذويهم.

وذلك الأحد المقبل الموافق ١٨ من سبتمبر الجاري بمدرج الدكتور البنهاوي بكلية الطب فى تمام الساعة العاشرة صباحاً.