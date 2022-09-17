جامعة عين شمس تحتفل باليوم العالمى لسلامة المريض

نظمت كلية الطب بجامعة عين شمس والمستشفيات الجامعية ، اليوم، احتفالية بـ اليوم العالمى لسلامة المريض بالتعاون مع مكتب ممثل منظمة الصحة العالمية بجمهورية مصر العربية ، تحت شعار "سلامة الدواء"، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة والدكتور أسامة منصور القائم بعمل عميد كلية الطب، بحضور اللواء أمين فؤاد مدير الأكاديمية الطبية العسكرية ، الدكتور إيهاب كمال مساعد وزير الصحة للتعليم الطبى، ونجوى الفقى ممثلة المجتمع المدنى ، الدكتور جاسر الكريم ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر و الدكتورة هالة سويد وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور سامية عبده نائب المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ومدير مكافحة العدوى، ا.د طارق يوسف نائب المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، الدكتور محمد الغنام مدير اكاديميه القلب، الدكتور محمد مرتضى مدير مستشفى المسنين، الدكتور ياسمين جمال مدير مستشفى الأطفال وعددا من السادة رؤساء الأقسام والتمريض .

في كلمته خلال الاحتفالية أكد الدكتور أسامة منصور القائم بأعمال عميد كلية الطب ، أن هذا اليوم المميز تهتم الجامعة بالاحتفاء به للتذكير بأهمية اتخاذ الخطوات اللازمة لسلامة المريض، لافتا إلي أن احتفالية هذا العام تركز علي سلامة الدواء كجزء أساسى من سلامة المريض.

وأضاف أن كثيراً من المشكلات الطبية قد يكون سببها الدواء، فقد يتناوله المريض دون وصفة طبية، كما أن هناك قواعد لتحضيرات الدواء وجرعاته لابد من مراعاتها مؤكدا أن المنظومة الطبية في هذا الصدد تتطلب التكامل ما بين الطب والصيدلة والصيدلة الاكلينيكية، والتمريض.

وأشار إلي أن جامعة عين شمس من خلال الإدارة العليا للمستشفيات إلي جانب فريق الجودة تلتزم بالحفاظ علي سلامة المريض حيث يتم تدريب كافة العاملين في المنظومة الطبية باستمرار لضمان سلامة المريض.

في كلمة الدكتور طارق يوسف مدير مستشفي الجراحة و نائب المدير التنفيذي للمستشفيات، أكد علي ضرورة الاهتمام بسلامة المريض وسلامة الدواء في كافة مجالات الممارسة الطبية، مؤكدا أن معايير الجودة ومكافحة العدوى أصبحت جزء هام في كافة التخصصات الطبية.

وأضاف أن الاحتفال باليوم العالمى لسلامة المريض رسالة توعية بضرورة الإهتمام بأمان المريض كجزء من الخدمة الطبية المقدمة.

وأكدت الدكتور سامية عبده نائب المدير التنفيذي للمستشفيات ومدير مكافحة العدوى أن الجامعة تحرص علي إقامة هذه الاحتفالية سنويا، كما يتم إنارة الكلية وقصر الزعفران والمستشفيات باللون البرتقالي كجزء من الفاعليات وهو ما تم مساء أمس، وناشدت بأن تكون سلامة المريض علي أجندة الأولويات في كافة التعاملات مع المرضى.

في مستهل كلمته نقل الدكتور جاسر الكريم ممثل عن مكتب منظمة الصحة العالمية بالقاهرة، تحيات الدكتورة نعيمه القصير ممثل منظمة الصحة العالمية فى مصر ، للجامعة و الدكتور محمود المتيني علي الدعم المستمر والتعاون مع مكتب منظمة الصحة العالمية بالقاهرة.

وأشاد بحرص جامعة عين شمس، هذا الصرح العظيم علي الاحتفال باليوم العالمى لسلامة المرضى، مقدما تعريف عن بداية الاحتفال بهذا اليوم وأن الهدف منه هو نشر ثقافة سلامة المرضى، مضيفا أن الجودة عنصر هام جدا عند تقديم الخدمة الطبية، فوفقا لدراسة تمت علي ٦ دول في إقليم شرق المتوسط أظهرت أن هناك ١٨% من المترددين علي المنشآت الصحية يحدث لهم عرض جانبي مصاحب لعملية التداوى، وان 40-50% من هذه الأمور يمكن تلافيها باتباع قواعد السلامة والجودة.

جدير بالذكر أن تم خلال فعاليات اليوم تكريم قيادات مستشفى امراض وجراحات القلب ومستشفى الشهيد أحمد شوقى لطب المسنين وذلك لجهودهم فى تطبيق معايير الجودة وسلامة المريض ونجاحهم فى التسجيل بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة بقيادة أ.د. ايهاب شهاد رئيس قسم جودة الرعاية الصحية بالكلية وتوجيهات أ.د. مهى التحيوى مستشار العميد لجودة الرعاية الصحي، وبدعم أ.د. على الانور المدير التنفيذى المستشفيات وأ.د. سامية عبده نائب المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ومدير مكافحة العدوى ، وا.د طارق يوسف نائب المدير التنفيذى المستشفيات.

كما تمت اقامة معرض بعد الجلسات لعرض افلام فيديو وبوسترات عن سلامة الدواء.

ومن المقرر أن تمتد فعاليات الاحتفالية لليوم الثانى وذلك بجلسة توعية مجتمعية للمواطنين والعاملين بالجامعة عن الاستخدام الامن للدواء وذلك يوم الاحد ١٨ سبتمبر بمدرج البنهاوى بكلية الطب الساعة ١٠ ص تحت قيادة أ.د. هالة سويد وكيل الكلية لشئون البيئة ويلى ذلك معرض لافلام فيديو وبوسترات عن دور المواطن فى الاستخدام الامن للدواء، ويتزامن ذلك مع إقامة معارض فى كل من مستشفى أمراض وجراحات القلب والصدر ومستشفى طب المسنين ومستشفى النساء والتوليد لعرض افلام فيديو وبوسترات لتوعية جميع العاملين بدورهم فى سلامة المريض وسلامة الدواء.