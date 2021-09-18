عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بالتزامن مع اليوم العالمي لسلامة المرضى.. هيئة الرعاية الصحية تضيء منشآتها الصحية باللون البرتقالي

صدى البلد

أضاءت الهيئة العامة للرعاية الصحية، اليوم، منشآتها الصحية بمحافظات التأمين الصحي الشامل الجديد (بورسعيد والأقصر والإسماعيلية)، باللون البرتقالي، وذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لسلامة المرضى، والذي تحييه منظمة الصحة العالمية يوم 17 سبتمبر من كل عام.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أنه تحتفل منظمة الصحة العالمية هذا العام باليوم العالمي لسلامة المرضى تحت شعار (الرعاية الآمنة للأم والوليد)، مؤكدة أنه يتم توفير جميع الخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للأمهات والأطفال داخل منشآتها الصحية المختلفة بالمحافظات الثلاث وفق أعلى معايير السلامة والجودة العالمية.

وأضافت الهيئة، أن المنشآت التي تم إضاءتها اليوم شملت مجمع هيئات التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، ومجمع الإسماعيلية الطبي ومركز 30 يونيو الدولي لعلاج أمراض الكلى والمسالك البولية بالإسماعيلية، ومستشفى إيزيس التخصصي أول مستشفى للنساء والولادة والعناية بصحة الأم والطفل في الأقصر.

وأكدت الهيئة، التزام المستشفيات والمراكز والوحدات الصحية التابعة لها في المحافظات سالفة الذكر بكافة معايير مكافحة العدوى والسلامة والجودة العالمية لعلاج المرضى وتحقيق أعلى نتائج السلامة والجودة في الرعاية الصحية، لافتة إلى أنها تشارك بالعديد من الأنشطة والفعاليات لتعزيز الوعي حول صحة الأم والطفل وأفضل الممارسات الرعاية الصحية المأمونة لهم، ومنها حملتها التوعوية اليوم على صفحة الفيسبوك الرسمية لها عن سلامة المرضى، إلى جانب توعية المترددين على المنشآت الصحية التابعة لها بالممارسات الصحية السليمة التي تضمن مأمونية المريض والحفاظ على الصحة العامة للأفراد والمجتمع ككل.

منظمة الصحة العالمية الرعاية الصحية الاسماعيلية التأمين الصحي الهيئة العامة للرعاية الصحية التامين الصحي الشامل

موضوعات متعلقة

الموجة الرابعة من كورونا .. شكل الفيروس الخارجي يهدد فعالية اللقاحات

الحصاد الأسبوعي لـ وزارة الصحة.. أهمية توثيق مبادرة رئيس الجمهورية "100 مليون صحة" ضمن تقرير التنمية البشرية بمصر.. انطلاق حملة "معًا نطمئن..سجل الآن"

بتوجيه وزيرة الصحة| انطلاق مؤتمر أمراض القلب وعلاجه برعاية مستشفى زايد

الرعاية الصحية: بحث سبل تيسير تقديم الخدمة الطبية لمنتفعي التأمين الصحي ببورسعيد

من أصل 63.. الصحة العالمية: مصر تستقبل 20 ثلاجة لحفظ لقاحات فايزر

المهندسين توقع بروتوكول جديد يسهم في التكامل مع المنظومة الطبية الذكية

فى اليوم العالمي لسلامة المرضي.. الرعاية الصحية تطلق حملة توعية داخل منشأتها

العامة للاتصالات تختتم دورتها التثقيفية بالتعاون مع العمل الدولية

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. حقيقة تدريب عبد الستار صبري لـ روما.. صلاح يشارك أمام ليبيا

توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 18/9/2021 مهنيا وعاطفيا وصحيا

باقة 30 ألف ريال عماني لـ 5 سيارات SUV موديل 2021| صور

محمد بيومي : الزمالك فى خطر بسبب الديون والفيفا

أخبار الفن| وفاة والد جيهان نصر.. تطورات حالة كريم فهمي الصحية

أشرف زكي: لا بد من عودة الوحدة الفنية العربية لتنفيذ أعمال مشتركة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تصرف رواتب الموظفين عن شهر سبتمبر .. الثلاثاء

شتموني| وكيل أوقاف الإسماعيلية يكشف سبب مشاجرته مع المصلين في خطبة الجمعة

ضيقت عليها.. والد فتاة سيتي ستارز يكشف سبب انتحارها

رجع بدري وضبطنى مع عشيقي.. اعترافات خطيره للمتهمة بمحاولة قتل زوجها بـ 14 طعنة

وكيل أوقاف الإسماعيلية يثير غضبا في وصفه المصلين بالإرهابيين بـ خطبة الجمعة

خبير: رفع مصر من القوائم الحمراء يشجع القطاع السياحي ويدعم الاقتصاد

وزيران ومسئول زملكاوي .. من هو رئيس اتحاد الكرة القادم؟

اتحاد الكرة يكشف حقيقة عقوبة الفيفا للزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد وفاته.. شاهد أول صورة لوالد جيهان نصر ووالدتها

صور جديدة من حفل عمرو دياب الأخير بالتجمع الخامس

حفل العودة.. عفاف راضي تتألق في ليلة حب الراحل بليغ حمدي.. صور

فقد أمعاؤه الدقيقة والغليظة.. طفل في حالة خطيرة بسبب تريند قاتل على TikTok

فيديو

فيديو جراف| مفيش فلوس.. حسين لبيب يكشف عن مشاكل الزمالك المزمنة

فيديو جراف.. ضرب وشتيمة.. شاب يتحرش بفتاة في وسط البلد |ما القصة

فيديو جراف.. ماذا فعلت كورونا في روسيا والقصر الرئاسي

رماية بالذخيرة الحية.. وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الختامية لـ النجم الساطع 2021

المزيد

ساحة رأي

مصطفى الشيمى يكتب: باب خشب

أحمد أبو علي يكتب: تصدير المقاولات.. متي تدخل مصر هذا المجال

كواعب أحمد البراهمي تكتب: الديانات

د. أحمد البدوي سالم يكتب: دور الحوكمة في الحد من الفساد

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام (1)

طلعت القاضي يكتب: مبادرة «الأزهري» ومجلس حكماء رياضي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: ملمح حول المخابرات الباكستانية

كريمة أبو العينين

حقوق الإنسان بالأمريكانى

هويدا دويدار

سلطة الإرهاب الجديدة

أحمد فرغلى رضوان

30 مارس.. اختبار سينمائي للذكاء!

محمد أرسلان

مصر دولة يُشار لها بالبنان

مروة لطفي

نظرة لضحايا الزهايمر..

بهجت العبيدي

العائدون من الموت.. بماذا أحسوا وماذا شاهدوا؟!

د. جهاد عودة

جيوبلوتكس الفوضى وتجديد لطلبان: «إشكالية استثمار الموارد الطلبانية»

اﻟﻤﺰﻳﺪ