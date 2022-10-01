افتتاح معرض ختام كرنفال مصر الدولي للفنون في الغردقة .. صور

افتتح، قبل قليل، اللواء أحمد عبد العزيز، السكرتير العام المساعد لمحافظة البحر الأحمر، معرض ختام فعاليات كرنفال مصر الدولي للفنون فى دورته الثانية، بأحد الفنادق بالممشي السياحي بمدينة الغردقة، بمحافظة البحر الأحمرز

تم عرض أعمال الفنانين التي تم إنجازها خلال الكرنفال، وبحضور 42 فنانًا من 15 دولة أجنبية، وتفاعل السائحون الأجانب مع اللوحات الفنية للفنانين، والتقطوا الصور التذكارية معها، وشارك في حضور الافتتاح عدد من قيادات وزارة السياحة والآثار والمحافظة.

انطلق كرنفال مصر الدولي للفنون تحت رعاية الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، في 25 سبتمبر الماضي، وقام الفنانين التشكيليين المشاركين في فعاليات الكرنفال، بالرسم والإبداع أمام الجمهور في الممشي السياحي، وسط حضور السائحين الأجانب من مختلف دول العالم، كما سبق وأن احتفل الفنانين التشكيليين بيوم السياحة العالمى يوم 27 سبتمبر الماضي مع السائحين.

واستضافت مدينة الغردقة، كرنفال مصر الدولي للفنون فى دورته الثانية، بمشاركة 42 فنانًا من 15 دولة أجنبية، والتي أتت بالتزامن مع احتفالات وزارة السياحة والآثار بمرور 200 عام علي اكتشاف علم المصريات لحجر رشيد.



وقال الفنان التشكيلى محمد حميدة، مؤسس "أوستراكا للفنون" ومنظم الكرنفال، إن الكرنفال انطلق فعالياته في 25 سبتمبر الجارى، واختتمت فعالياته اليوم، وشارك فيه 42 فنانًا من 15 دولة أجنبية مختلفة من بينهم "السعودية، والإمارات، وإيطاليا، وتركيا، وروسيا، وأذربيجان، ومقدونيا، وشمال مقدونيا، وبيلاروسيا، وبلغاريا، ورومانيا، والنمسا، وصربيا، وتتارستان، بجانب نخبة من فنانين مصر من مختلف الأعمار".

وتابع "حميدة"، أن "أوستراكا للفنون"، منظمة الكرنفال، اتخذت الأعمدة السبعة الشخصية المصرية عنوانًا ومصدرًا لإلهام الفنانين المشاركين بالمشاركة في عمل جماعي يضم 7 أعمال منفصلة تعبر عن كتاب الأعمدة السبعة للراحل المهندس ميلاد حنا، بجانب الورش الفنية الحرة مختلفة المدارس والاتجاهات الفنية لكل فنان مشارك.

وأكد منظم الكرنفال، أن هناك حملة إعلامية كبيرة بشأن استرداد حجر رشيد، والكرنفال كان فرصة لعمل دعاية لاستعادة الحجر، وكذلك استغلاله في تقديم رسائل سياحية وسياسية وثقافية عن مصر، مشيرًا إلى أنه تم تقديم مجسم من حجر رشيد لكل فنان ووضع رؤيته التشكيلية على هذا الحجر وأصبح عملًا فنيًا رائعًا، مؤكدًا أن هناك تنسيقًا مع هيئة تنشيط السياحة، للتعاون من أجل عمل فعاليات وندوات لتنشيط السياحة، لذا كانت صدفة عمل كرنفال مصر الدولي للفنون تزامنًا مع عمل معرض فني احتفالاً بالذكرى المئوية الثانية لفك رموز حجر رشيد، وبالتزامن أيضًا مع الاحتفال بيوم السياحة العالمى.

ونظمت أوستراكا للفنون، المنظمة للكرنفال، جولات سياحية وثقافية للفنانين المشاركين بالغردقة إيمانًا منها بتنشيط السياحة بواسطة صور الفنانين على صفحاتهم الخاصة بالسوشيال ميديا، للترويج السياحى للغردقة، وتتنوع فقرات وبرامج الكرنفال من ورش للفنون التشكيلية وورش فنون من رسم وتصوير ونحت وتشكيل مجسمات ومعرض لفنون الميكس ميديا وبرامج سياحية لضيوف الكرنفال وأيضًا فرق موسيقية متخصصة من كبار عازفى الآلات الموسيقية الشرقية من القاهرة.

وقال أسامة حامد، الخبير السياحي، والمشرف علي الكرنفال، أن إقامة مثل هذه الكرنفالات على أرض الغردقة خير وسيلة لتنشيط السياحة، مشيرًا إلى أن الغردقة تمتلك مقومات تجعلها قادرة على استضافة الأحداث العالمية، مشيرًا إلى أن السائحين الأجانب كانوا سعداء اليوم بمشاهدة الفنانين التشكيليين خلال رسمهم اللوحات الفنية.

افتتح، أمس الجمعة، أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، واللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، أعمال تطوير المرحلة الثالثة والأخيرة للممشى السياحي بمدينة الغردقة، وذلك بعد الانتهاء من تطويره ليصبح أكبر ممشي سياحي في مدينة الغردقة وأول متنزه ومكان ترفيهي بها، وذلك في ضوء مشروع تطوير الصورة الذهنية والبصرية لمدينة الغردقة، والذي ضم مجموعة من الأعمال الفنية والمجسمات التشكيلية متنوعة المدارس والاتجاهات الفنية وساهمت "أوستراكا للفنون" برئاسة الفنان التشكيلي محمد حميدة، في تصميم وتنفيذ معظم الأعمال الفنية بطول الممشي، حيث صممت ونفذت أوستراكا أكثر من سبعون مجسمًا تشكيليًا بطول الممشي السياحي لفنانين من دول العالم، من مدارس واتجاهات فنية مختلفة لتحسين الصورة البصرية والذهنية لمدينة الغردقة، كما سبق وأن قامت أوستركا بتجميل منطقة طريق القري بـ 38 مجسمًا لفنانين من 22 دولة بخامات متنوعة من الرخام والحديد.

وأكد الفنان التشكيلي محمد حميدة، مؤسسس "أوستراكا للفنون"، أن افتتاح الممشي السياحي للفنون تدخل مصر مجال التسويق لمناطقها السياحية ثقافياً وتشكيليًا، مشيرًا إلى أن الأعمال تمت تحت إشراف قيادات المحافظه وعلي رأسهم محافظ البحر الأحمر الذي شهدت المحافظة في عهده رفع من كفاءتها حسب توجيهات رئيس الجمهورية، مؤكدًا أن الممشي هو واجهة سياحية مميزة لجميع زوار الغردقة، ويساهم في تحسين الصورة الذهنية والبصرية للزوار المدينة السياحية.

ويمر هذا الممشى من أمام العديد من القرى السياحية والمنشآت الفندقية بالمدينة، ويرتاده يوميًا العديد من المصريين والسائحين، وقد تم إنشائه منذ أكثر من 20 عامًا، ويعد من أطول المماشي السياحية في مصر حيث يبلغ طوله نحو 6 آلاف متر.