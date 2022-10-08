الطب الشرعي يفجر مفاجأة .. تفاصيل خطيرة حول مقتل مهسا ونيكا فى إيران

كشفت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم الجمعة، عن أن تقريرًا لطبيب شرعي إيراني نفى وفاة مهساء أميني بسبب ضربات في الرأس والأطراف أثناء احتجازها لدى شرطة الآداب الإيرانية ، وربط وفاتها بحالات طبية موجودة مسبقًا.

وأشعلت وفاة الفتاة الايرانية البالغة من العمر 22 عامًا أثناء احتجازها لدى الشرطة ثلاثة أسابيع من الاضطرابات في جميع أنحاء البلاد ، مما يمثل أكبر تحد لزعماء الدين في إيران منذ سنوات.

وقال والدها إنها أصيبت بكدمات في ساقيها وحمل الشرطة مسؤولية وفاتها.

وذكر تقرير الطبيب الشرعي أن وفاتها 'لم تكن ناجمة عن أي ضربة في الرأس والأطراف'. ولم تذكر ما إذا كانت قد تعرضت لأية إصابات.

واعتقلت اميني في طهران يوم 13 سبتمبر بسبب ما اعلنته شرطة الآداب في الدولة بأنها كانت ترتدي 'لباس غير لائق' وتوفيت بعد ثلاثة أيام من احتجازها.

وتقول جماعات حقوقية إن أكثر من 150 شخصا قتلوا وجرح المئات واعتقلت قوات الأمن في مواجهة الاحتجاجات التي اندلعت بعد وفاة أميني.

ونددت الجملاعات الحقوقية بالولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون في هذه الحملة.

وقالت واشنطن إنها ستواصل تنسيق ردها مع حلفائها وشركائها ، وقالت كندا إنها توسع العقوبات على الجماعات المرتبطة بقوات الحرس الثوري الإيراني ، ووصفتها بأنها منظمة إرهابية.

وحثت الحكومة الهولندية جميع المواطنين الهولنديين على مغادرة إيران ونصحتهم بعدم السفر إلى البلاد ، حسبما نقلت وكالة الأنباء الهولندية عن وزير الخارجية ووبكي هوكسترا قوله.

وفي إشارة إلى اليوم الذي سقطت فيه أميني في الحجز ، قال الطبيب الشرعي إنها استعادت وعيها لفترة وجيزة لكن 'الإنعاش القلبي التنفسي لم يكن فعالاً في اللحظة الحرجة الأولى ، مما أدى إلى تلف في الدماغ'.

وأشار التقرير إلى وجود حالات طبية موجودة مسبقًا مرتبطة بورم في المخ والتي خضعت لعملية جراحية لها عندما كانت في الثامنة من عمرها.

وذكر التقرير أنها 'ماتت بسبب فشل أعضاء متعددة سببه نقص الأكسجة في المخ'.

ونفت الشرطة الايرانية، التي فرضت قواعد اللباس الصارمة منذ الثورة الإيرانية عام 1979 ، تعرضها لأي أذى ، وقالت في وقت سابق إنها أصيبت بنوبة قلبية.

فيما تنفي عائلتها أنها كانت تعاني من أي مشاكل في القلب.

وأمرت الحكومة بفتح تحقيق في وفاتها، بينما تندلع الاحتجاجات في جميع أرجاء الدولة الايرانية، وأضر المتظاهرون برموز الجمهورية ودعوا إلى إسقاط المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي.

ونشرت منظمة هنجاو لحقوق الإنسان مقطع فيديو اليوم الجمعة بيانا ذكرت فيه أن سائقين اطلقوا أبواق سياراتهم في احتجاجات في شوارع ساقز ، مسقط رأس أميني.

ووصفت الحكومة الاحتجاجات بأنها مؤامرة من أعداء إيران ومن بينهم الولايات المتحدة ، واتهمت معارضين مسلحين - من بين آخرين - بارتكاب أعمال عنف أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 20 من أفراد قوات الأمن.

وبث التلفزيون الرسمي جنازة جماعية في طهران يوم الجمعة لعضو من الباسيج - وهي ميليشيا متطوعة تم نشرها لقمع الاضطرابات - قائلة إنه تعرض للطعن من قبل المحتجين.

نحن نعرف أعدائنا الرئيسيين

وقالت امرأة في الجنازة في تصريحات للتلفزيون الحكومي منتقدة المحتجين 'نحن نعرف أعداءنا الرئيسيين. أنتم مبتدئون ومرتزقة لإسرائيل وأمريكا والصهيونية ولا يمكنك فعل أي شيء في هذا البلد باستثناء إحراق صناديق القمامة'.

قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن إيران استدعت السفير الدنماركي يوم الجمعة للاحتجاج على حادث وقع في سفارتها في كوبنهاجن تعرض فيه سفيرها للتهديد. وقالت الشرطة الدنماركية في وقت سابق إنها ألقت القبض على إيراني يبلغ من العمر 32 عاما بعد أن دخل أرض السفارة حاملا سكينا.

ولا يعتقد المحللون أن المؤسسة الدينية على وشك الإطاحة بها على الرغم من الإحباط المتزايد من القيود الاجتماعية والسياسية الصارمة المفروضة على مدى العقود الأربعة الماضية منذ سقوط الشاه المدعوم من الولايات المتحدة.

ودعت الولايات المتحدة إلى المساءلة عن وفاة أميني 'بعد إصابته بجروح أثناء احتجازه لدى الشرطة'. وفرضت واشنطن يوم الخميس عقوبات على سبعة مسؤولين إيرانيين بسبب إغلاق الوصول إلى الإنترنت والقمع.

لعبت النساء دورًا بارزًا في الاحتجاجات ، حيث يلوحن ويحرقن الحجاب. كما شاركت فتيات المدارس الثانوية.

وقالت وسائل إعلام إيرانية ، الجمعة ، إن السلطات نفت تقارير تفيد بأن قوات الأمن قتلت فتاة تبلغ من العمر 16 عاما خلال الاحتجاجات ، نقلا عن قاضي القضاة قوله إنها انتحرت بالسقوط من فوق سطح.

وقالت تقارير على وسائل التواصل الاجتماعي ومنظمة العفو الدولية إن سارينا إسماعيل زاده قتلت على أيدي قوات الأمن عندما ضربت بالهراوات على رأسها خلال الاحتجاجات.

سقوط فتاة ثانية بسبب تعذيب الشرطة

وقدمت السلطات الايرانية في وقت سابق من الأسبوع الجاري سببًا مشابهًا لوفاة نيكا شكارامي البالغة من العمر 17 عامًا ، والتي يقول نشطاء إنها قُتلت في طهران أثناء التظاهر.

زعم أقارب فتاة مراهقة يُزعم أنها قتلت على يد الشرطة في إيران في تصريحات للتلفزيون الحكومي إنها توفيت في حادث - ما أدى إلى توجيه الاتهامات من قبل الناقدين لهم بأنهم أجبروا على تزييف الحقيقة.

واختفت نيكا شكارامي خلال مظاهرة مناهضة للحجاب في طهران، وعثر والداها على جثتها، وكانت قد تعرضت للضرب المبرح، في المشرحة بعد 10 أيام من اختفائها، وفقا لصحيفة “مترو” البريطانية

وتشير الوثائق التي أطلعت عليها وسائل الإعلام المناهضة للنظام على ما يبدو إلى سبب وفاتها على أنه “إصابات متعددة ناجمة عن اصطدامها بجسم صلب” وقد اتصلت بأحد الأصدقاء لتقول إن مسؤولي الأمن يطاردونها قبل فترة وجيزة من اختفائها.

لكن المسؤولين الحكوميين يصرون على أن “نيكا” مات في نوع من السقوط.

كما قامت إذاعة إيران الرسمية - إذاعة جمهورية إيران - بمقابلة مع عمة نيكا، أتاش شاكارامي ، ما دفعها لتأكيد أنها ابنة أختها في الصورة.

وتقول أتاش في مقطع فيديو: 'قُتلت نيكا وكأنها سقطت من أعلى مبنى'

ويقول النقاد إن من الواضح أن أتاش كانت تكرر بالضبط ما قيل لها أن تقوله وهي تقول بوجه حجري، إن ابنة أختها هي القتيلة التي في الصورة".

كما أُجبرت على مشاهدة مقطع فيديو قيل إنه يظهر نيكا تدخل أحد المبانى ويؤكد المسؤولون الإيرانيون أنها سقطت من أعلاه.