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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عقوبات جديدة ضد طهران .. كندا تقتص لضحية شرطة الآداب الإيرانية

ضحية شرطة الآداب
ضحية شرطة الآداب الإيرانية

قالت الحكومة الكندية إن كندا فرضت عقوبات جديدة على إيران أمس الإثنين بسبب انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان ، بما في ذلك مقتل مهساء أميني ، 22 عاما ، من كردستان الإيرانية ، التي توفيت أثناء احتجازها لدى 'شرطة الآداب' الإيرانية.

 وقالت الحكومة الكندية في بيان ''تأتي هذه العقوبات رداً على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتُكبت في إيران ، بما في ذلك اضطهادها الممنهج للنساء ، وعلى وجه الخصوص ، الأعمال الفظيعة التي ارتكبتها ما يسمى بـ' شرطة الآداب 'الإيرانية ، والتي أدت إلى وفاة مهساء أميني.

وقالت الحكومة الكندية إن هذه الإجراءات الجديدة استندت إلى عقوبات كندا الحالية ضد إيران وأدرجت 25 فردا وتسعة كيانات ، بما في ذلك مسؤولون في الحرس الثوري الإيراني ووزارة المخابرات والأمن.

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كما فرضت كندا عقوبات على وزير المخابرات الإيراني ، إسماعيل الخطيب ، ومؤسسة برس تي في التي تديرها الدولة و''شرطة الأخلاق '' التابعة لها ، والتي تفرض قواعد اللباس الصارمة للجمهورية الايرانية.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي: 'يجب أن يتوقف الاضطهاد المستمر والمنهجي للنساء الإيرانيات'. 

وتشيد كندا بشجاعة وتصرفات الإيرانيين وستقف إلى جانبهم وهم يناضلون من أجل حقوقهم وكرامتهم.

وألقي القبض على أميني في 13 سبتمبر في طهران بسبب زعم أن 'ملابسها غير مناسبة' من قبل شرطة الآداب، وتوفيت بعد ثلاثة أيام في المستشفى بعد دخولها في غيبوبة.

وتقول أسرة أميني إنها تعرضت للضرب حتى الموت في الحجز.

 وتنفي الشرطة الإيرانية هذه المزاعم وتقول إن أميني ماتت بنوبة قلبية.

قال الرئيس الإيراني جو بايدن، الإثنين، إن الولايات المتحدة ستفرض تكاليف إضافية هذا الأسبوع على المسؤولين الإيرانيين المسؤولين عن أعمال العنف ضد المتظاهرين الذين احتجوا على الحكومة الإيرانية بعد وفاة مسها أميني.

أميني ، البالغة من العمر 22 عامًا من كردستان الإيرانية ، اعتقلت في 13 سبتمبر في طهران بسبب ما ادعوا انها ترتدي 'لباس غير لائق' وتوفيت في الحجز.

وفي غضون ساعات من جنازتها في بلدة سقز الكردية يوم 17 سبتمبر، تدفق آلاف الإيرانيين إلى الشوارع في جميع أنحاء البلاد. 

وقامت قوات الأمن، بما في ذلك الشرطة وميليشيا الباسيج المتطوعة ، بقمع الاحتجاجات، وقدرت جماعات حقوقية عدد القتلى بأكثر من 130.

وقال بايدن في بيان إنه “قلق للغاية بشأن التقارير التي تتحدث عن الحملة العنيفة المكثفة على المتظاهرين السلميين في إيران” وتعهد برد سريع.

وقال بايدن “هذا الأسبوع ، ستفرض الولايات المتحدة تكاليف إضافية على مرتكبي أعمال العنف ضد المتظاهرين السلميين، وسنواصل محاسبة المسؤولين الإيرانيين ودعم حقوق الإيرانيين في الاحتجاج بحرية”.

حقوق الإنسان الاحتجاجات الحرس الثوري وزيرة الخارجية وزير المخابرات الحكومة الكندية وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي

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