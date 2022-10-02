عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إيران.. الكشف عن هوية معتقلي مهسا أميني.. وصورة تظهر حجم الضرر

إيران.. الكشف عن
إيران.. الكشف عن هوية معتقلي مهسا أميني

كشفت وسائل إعلام محلية في إيران، عن هوية عناصر الشرطة الذين اعتقلوا الشابة مهسا أميني، التي تُوفيت بعد أيام من القبض عليها في سبتمبر الماضي على يد "شرطة الأخلاق".

وذكر موقع "يران إنترناشيونال" أن لنقيب عناية الله رفيعي، مواليد 1970 من مدينة خدابنده بمحافظة زنجان، كان قائد فريق الشرطة الذي اعتقل مهسا أميني.

وأضاف أن الرقيب أول علي خوشنام وند، مواليد عام 1995، كان ضمن هذا الفريق الذي نقل مهسا أميني إلى عربة دورية الأخلاق، وهو مولود بقرية خوشناموند في المرتفعات الجنوبية لمحافظة لرستان.

وأشارت التقارير إلى أن برستو صفري، المولودة عام 1986 في كرمانشاه، هي الشرطية التي أوقفت مهسا أميني في الشارع.

وكشفت عن أن فاطمة قربان حسيني، مواليد عام 1995 في طهران، هي عميلة أخرى لهذا الفريق الذي اعتقل مهسا أميني.

وفي وقت سابق، كشفت تقارير عن أنه بحسب رواية الشهود، ارتطم رأس مهسا أميني بالرصيف أثناء محاولة اعتقالها، وأن هذه الضربة أدت إلى وفاتها في حجز شرطة الأخلاق.

صورة تكشف حجم الضرر

في ذات السياق، نشرت وسائل إعلام معارضة إيرانية، صورة طبقية لدماغ مهسا أمينيي، نكشف عن تعرضها للضرب.

وأظهرت الصورة المتداولة، آثار الضربة التي تعرضت لها مهسا أميني في الرأس، ما أدى إلى وفاتها لاحقا.

وتوفيت مهسا أميني في سبتمر الماضي، وهي شابة كردية إيرانية تبلغ 22 عاما، بعد أيام من اعتقالها على يد "شرطة الأخلاق" في طهران، بزعم انتهاك قواعد ارتداء الحجاب.

وتستمر الاحتجاجات في إيران للأسبوع الثالث، تنديدا بوفاة الشابة الإيرانية مهسا أميني على يد الأجهزة الأمنية.

من جهتها، قالت منظمة العفو الدولية في بيان إن السلطات في إيران خططت "لقمع الاحتجاجات بشكل منهجي وبأي ثمن".

وأشارت إلى وجود أدلة على استخدام القوات الإيرانية "للقوة المميتة" والأسلحة النارية في مواجهة الاحتجاجات.

وقالت إن "السلطات الإيرانية حشدت جهازها القمعي الجامح المكلف إنفاذ القانون لقمع الاحتجاجات بلا رحمة في جميع أنحاء البلاد، في محاولة لسحق أي تحد لسلطتها".

فيما أعلنت منظمة "إيران هيومن رايتس" الحقوقية الإيرانية، مقتل  83 شخصا، خلال حوالي أسبوعين من التظاهرات تنديدا بوفاة مهسا أميني على يد شرطة لعدم ارتدائها الحجاب بطريقة "مناسبة".

مهسا أميني ايران مقتل مهسا اميني الشرطة الإيرانية شرطة الأخلاق احتجاجات إيران

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زوجة بمحكمة الأسرة: زوجى يسرق ملابس الجيران الداخلية و"بيعمل بيها حاجات غريبة "

بعد أن وصل سعر الـ50 قرشا إلى 100 ألف جنيه.. هنا تُباع وتشترى العملات القديمة

حادث بأول يوم دراسة.. انهيار سور سلم مدرسة المعتمدية في كرداسة

خناقة مع بلطجية| لحظة تصفية مسجل خطر داخل صيدلية بالإسماعيلية ..شاهد

مقابل 1.5 مليون دولار.. شوبير يعلن تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة

شوفت بعيني| والدة صيدلي حلوان تكشف مفاجأة لأول مرة.. فيديو

ساعات الرعب والتهديد| القصة الكاملة لسفاح دمياط من البلطجة إلى الكلابشات

بخلاف مارسينهو| شوبير يكشف: صفقة جديدة على أبواب الأهلي

موضوعات متعلقة

أمريكا تكشف عن إخفاق سلاح إيران في الحرب الروسية الأوكرانية

اندلاع تظاهرات ليلية في إيران بمسقط رأس مهسا أميني.. تفاصيل

بعد مهسا أميني.. إيران تعتقل صحفية لتناولها الطعام بدون حجاب

ترشيحاتنا

بعد تهديد بوتين.. ذعر أمريكي من هجوم روسيا علي أراضي حلف الناتو

أسعار البنزين.. تسعير جديد خلال ساعات وتوقعات بالتطبيق الخميس.. تفاصيل

خلال زيارة شقيقها.. فلسطينية تطعن مجندة إسرائيلية في سجن رامون

وزير الخارجية الأمريكي: روسيا ترتكب فظائع متزايدة بحق الشعب الأوكراني

إيران.. الكشف عن هوية معتقلي مهسا أميني.. وصورة تظهر حجم الضرر

حجازي ينعي طالبة كرداسة.. إحالة المسؤولين عن حادث مدرسة المعتمدية للمسائلة القانونية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد سعر فستانها في صاحبة السعادة.. مبلغ صادم لإطلالة ياسمين صبري الأخيرة|شاهد

بالريش.. سلمى أبو ضيف تثير ضجة في أحدث ظهور

زوجته رضيت بشرع الله وأسرتها رفضت| مفاجأة جديدة بشأن مقتل صيدلي حلوان

القوات المسلحة تنظم زيارة للسفير اليابانى بالقاهرة لمحطه معالجة مياه بحر البقر

فيديو

السبب الحقيقي لحريق أكاديمية السادات بالمعادي.. حجم الخسائر

فوضى وضحايا .. أحداث شغب في مباراة ديربي إندونيسيا

تفاصيل حادث سفاح دمياط ..تغطية خاصة

طلعت من التحرش بـ مؤمن.. ماذا قالت سالي عبدالسلام عن حفل زفافها؟فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فادى عماد

روسيا تتوسع.. والغرب يتوعد

إبراهيم الشاذلى

هشام آمنة.. ثورة تنمية تبدأ من هنا

د. إبراهيم تركي

المذهب الإسماعيلي وإرهاصات العولمة

د.هادي التونسي

مجتمعات متعددة الثقافات

إلهام أبو الفتح

عمالة الأطفال في رقبة البرلمان !

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 29 "

هند عصام

أمنحتب الثانى .. الملك الرياضي

د. صفوت عمارة

الاحتفال بالمولد النبوي أمر مشروع وتعظيم لشعائر اللَّه

اﻟﻤﺰﻳﺪ