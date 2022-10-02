إيران.. الكشف عن هوية معتقلي مهسا أميني.. وصورة تظهر حجم الضرر

كشفت وسائل إعلام محلية في إيران، عن هوية عناصر الشرطة الذين اعتقلوا الشابة مهسا أميني، التي تُوفيت بعد أيام من القبض عليها في سبتمبر الماضي على يد "شرطة الأخلاق".

وذكر موقع "يران إنترناشيونال" أن لنقيب عناية الله رفيعي، مواليد 1970 من مدينة خدابنده بمحافظة زنجان، كان قائد فريق الشرطة الذي اعتقل مهسا أميني.

وأضاف أن الرقيب أول علي خوشنام وند، مواليد عام 1995، كان ضمن هذا الفريق الذي نقل مهسا أميني إلى عربة دورية الأخلاق، وهو مولود بقرية خوشناموند في المرتفعات الجنوبية لمحافظة لرستان.

وأشارت التقارير إلى أن برستو صفري، المولودة عام 1986 في كرمانشاه، هي الشرطية التي أوقفت مهسا أميني في الشارع.

گروه هکری بکدور (3ackd0or) اطلاعات فرمانده تیم بازداشت کننده مهسا امینی و یک مامور مرد و دو مامور زن عضو این تیم را در اختیار ایران اینترنشنال قرار داده است. pic.twitter.com/k9oNP2rFU4 — ايران اينترنشنال (@IranIntl) October 2, 2022

وكشفت عن أن فاطمة قربان حسيني، مواليد عام 1995 في طهران، هي عميلة أخرى لهذا الفريق الذي اعتقل مهسا أميني.

وفي وقت سابق، كشفت تقارير عن أنه بحسب رواية الشهود، ارتطم رأس مهسا أميني بالرصيف أثناء محاولة اعتقالها، وأن هذه الضربة أدت إلى وفاتها في حجز شرطة الأخلاق.

صورة تكشف حجم الضرر

في ذات السياق، نشرت وسائل إعلام معارضة إيرانية، صورة طبقية لدماغ مهسا أمينيي، نكشف عن تعرضها للضرب.

وأظهرت الصورة المتداولة، آثار الضربة التي تعرضت لها مهسا أميني في الرأس، ما أدى إلى وفاتها لاحقا.

وتوفيت مهسا أميني في سبتمر الماضي، وهي شابة كردية إيرانية تبلغ 22 عاما، بعد أيام من اعتقالها على يد "شرطة الأخلاق" في طهران، بزعم انتهاك قواعد ارتداء الحجاب.

المعارضة في #إيران تنشر صورة طبقية لدماغ #مهسا_أميني وتؤكد التعرف على الجناة ومحاكمتهم وسط تظاهرات شعبية عارمة في مختلف المدن#الحدث pic.twitter.com/2Lbrl22gLR — ا لـحـدث (@AlHadath) October 2, 2022

وتستمر الاحتجاجات في إيران للأسبوع الثالث، تنديدا بوفاة الشابة الإيرانية مهسا أميني على يد الأجهزة الأمنية.

من جهتها، قالت منظمة العفو الدولية في بيان إن السلطات في إيران خططت "لقمع الاحتجاجات بشكل منهجي وبأي ثمن".

وأشارت إلى وجود أدلة على استخدام القوات الإيرانية "للقوة المميتة" والأسلحة النارية في مواجهة الاحتجاجات.

وقالت إن "السلطات الإيرانية حشدت جهازها القمعي الجامح المكلف إنفاذ القانون لقمع الاحتجاجات بلا رحمة في جميع أنحاء البلاد، في محاولة لسحق أي تحد لسلطتها".

فيما أعلنت منظمة "إيران هيومن رايتس" الحقوقية الإيرانية، مقتل 83 شخصا، خلال حوالي أسبوعين من التظاهرات تنديدا بوفاة مهسا أميني على يد شرطة لعدم ارتدائها الحجاب بطريقة "مناسبة".