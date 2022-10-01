بعد مهسا أميني.. إيران تعتقل صحفية لتناولها الطعام بدون حجاب

اعتقلت قوات الأمن في إيران، امرأة، بعد انتشار صورة لها خلال تناول الطعام في مطعم بطهران بدون ارتداء الحجاب، وذلك بعد أسابيع على وفاة الفتاة الإيرانية مهسا أميني، ألتي توفيت بعد القبض عليها لنفس السبب.

وقالت وسائل إعلام محلية في إيران، إن الأجهزة الأمنية، ألقت القبض على الصحفية دنيا راد، بعد نشرها صورة وهي تتناول وجبة إفطار في أحد المطاعم من دون حجاب، وانتشرت الصورة بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي.

فيما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن شقيقة الصحفية الإيرانية قولها إن الأجهزة الأمنية اتصلت بدنيا، واستدعتها لشرح الموقف.

وأضافت "بعد ذهابها إلى المكان الذي طلب منها الحضور إليه تم اعتقالها.. وبعد بضع ساعات، أخبرتني دنيا في مكالمة قصيرة أنها نُقلت إلى العنبر 209 في سجن إيفين".

وسجن إيفين في طهران، يحتجز فيه النظام المعارضين السياسيين، وهو مخصص حصريا للسجناء الذين يتبعون وزارة الاستخبارات الإيرانية.

وعلى مدار الأسابيع الماضية، اعتقلت السلطات الإيرانية، عدد من المؤثرين والمشاهير الداعمين للاحتجاجات، بينهم فايزة رفسنجاني ابنة الرئيس الإيراني السابق علي أكبر هاشمي رفسنجاني.

وتستمر الاحتجاجات في إيران للأسبوع الثالث، تنديدا بوفاة الشابة الإيرانية مهسا أميني على يد "شرطة الأخلاق" التي احتجزتها في طهران، قبل أن تعلن وفاتها في 16 سبتمبر الماضي.

من جانبها، قالت منظمة العفو الدولية في بيان إن السلطات في إيران خططت "لقمع الاحتجاجات بشكل منهجي وبأي ثمن".

وأشارت إلى وجود أدلة على استخدام القوات الإيرانية "للقوة المميتة" والأسلحة النارية في مواجهة الاحتجاجات.

وقالت إن "السلطات الإيرانية حشدت جهازها القمعي الجامح المكلف إنفاذ القانون لقمع الاحتجاجات بلا رحمة في جميع أنحاء البلاد، في محاولة لسحق أي تحد لسلطتها".

فيما أعلنت منظمة "إيران هيومن رايتس" الحقوقية الإيرانية، مقتل 83 شخصا، خلال حوالي أسبوعين من التظاهرات تنديدا بوفاة مهسا أميني على يد شرطة لعدم ارتدائها الحجاب بطريقة "مناسبة".