مواعيد مباريات اليوم الجمعة 9 أكتوبر 2026

تشهد ملاعب كرة القدم، اليوم الجمعة، الموافق 9 أكتوبر 2026، إقامة مجموعة من المباريات المهمة في مختلف البطولات والدوريات، مع استئناف عدد من المسابقات منافساتها عقب انتهاء فترة التوقف الدولي، وسط ترقب جماهيري لمواجهات قوية على المستويين العربي والأوروبي.

وتتصدر مباريات الدوري السعودي اهتمامات الجماهير، حيث تقام ثلاث مواجهات بارزة، يأتي في مقدمتها لقاء الأهلي أمام الفتح، إلى جانب مباراة النصر والدرعية، فيما يلتقي الخلود مع القادسية في مواجهة أخرى ضمن منافسات البطولة.

كما تشهد منافسات الدوريات الأوروبية مباريات قوية، أبرزها مواجهة بوروسيا دورتموند أمام فيردر بريمن في الدوري الألماني، ولقاء لانس ضد ليون في الدوري الفرنسي، بالإضافة إلى مواجهة جلطة سراي وقاسم باشا في الدوري التركي.

وتتواصل الإثارة في الملاعب العربية، بإقامة مباراتين في الدوري القطري، حيث يواجه قطر نظيره الريان، ويلتقي السد مع العربي، بينما يشهد الدوري المغربي مواجهة المغرب التطواني والفتح الرباطي.

مواعيد مباريات اليوم الجمعة

الدوري الإسباني

* مالاجا ضد إسبانيول، الساعة 10 مساءً.

الدوري التركي الممتاز

* جلطة سراي ضد قاسم باشا، الساعة 8 مساءً.

الدوري السعودي

* الخلود ضد القادسية، الساعة 4:50 مساءً.

* الفتح ضد الأهلي، الساعة 5:55 مساءً.

* النصر ضد الدرعية، الساعة 9 مساءً.

الدوري الفرنسي

* لانس ضد ليون، الساعة 9:45 مساءً.

الدوري الألماني

* بوروسيا دورتموند ضد فيردر بريمن، الساعة 9:30 مساءً.

الدوري المغربي الممتاز

* المغرب التطواني ضد الفتح الرباطي، الساعة 11 مساءً.

دوري الدرجة الأولى الإنجليزي

* وست هام ضد كوينز بارك رينجرز، الساعة 10 مساءً.

الدوري القطري

* قطر ضد الريان، الساعة 5:45 مساءً.

* السد ضد العربي، الساعة 8 مساءً.

مواجهات منتظرة في مختلف الدوريات