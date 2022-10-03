عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الأمريكية تحذر إيران من عواقب الاستمرار في قمع شعبها

صدى البلد

 أكد المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية سامويل روبيرج رفض بلاده التام للقوة المفرطة التي تستخدمها طهران ضد المتظاهرين الإيرانيين المنددين بمقتل مهسا أميني أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق بزعم انتهاكها لقواعد اللباس الصارمة في البلاد، محذرا في الوقت ذاته من عواقب استمرار إيران في قمع شعبها.


وقال روبيرج ـ في تصريح خاص مع قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم (الإثنين) ـ إن "الولايات المتحدة لديها العديد من الأدوات الأخرى إلى جانب العقوبات لدعم الشعب الإيراني"، مشيرا إلى أن واشنطن قامت بفرض عقوبات على الشرطة الأخلاقية بالإضافة إلى تسجيل كافة الاتصالات التي تفيد بمسؤوليتها عن كافة الاحداث الجارية حاليا في إيران. 


وكان نحو 200 طالب قد تجمعوا مساء يوم أمس (الأحد) في الجامعة ورددوا هتافات مناهضة للسلطات الإيرانية أبرزها "المرأة .. الحياة .. الحرية .. الطلاب يفضلون الموت على الإذلال" وهو ما دفع قوات الأمن إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق الطلاب.


وقد دخلت المظاهرات في إيران اسبوعها الثالث منذ وفاة أميني البالغة من العمر 22 عاما بعد أن ألقت شرطة الأخلاق القبض عليها بزعم انتهاكها لقواعد اللباس الصارمة في البلاد.


يشار إلى أن وفاة أميني لاقت إدانة شديدة من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة .. بينما تقول الشرطة الإيرانية إنها توفيت بنوبة قلبية ولم تتعرض لسوء المعاملة، لكن عائلتها شككت في هذه الرواية.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ماتوا جوعا وعطشا.. القصة الكاملة للعثور على جثث صيادي الصقور بصحراء مطروح

حدد وجهته المقبلة .. شوبير يعلن رحيل لاعب مفاجأة عن الأهلي

شوبير : صلاح محسن هينتقل مجانا للزمالك أو بيراميدز

تراجع قوى لـ الدولار عالميا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن في البنوك

توفى والدي وترك لنا مبلغ كبير مصدره حرام فهل نوزعه ميراثا ؟ علي جمعة يجيب

صفقة جديدة.. شوبير يزف بشرى سارة لعشاق الزمالك

أسعار الذهب اليوم الاثنين 3-10-2022.. فيديو

ملحقتش تفرح بيهم.. "شيماء" الونش سقط عليها من الدور الثامن أثناء عودتها بأولادها من المدرسة| القصة الكاملة

ترشيحاتنا

الجريدة الرسمية تنشر قرارات رئيس الوزراء بشأن إجازة 6 أكتوبر والمولد النبوي

كتيبة محاربة عبدة الشيطان.. زعيم الشيشان يرسل أبنائه القصر للقتال في أوكرانيا

مفاجأة في تقرير مستشفى الأمراض العقلية عن قاتل طالبة الزقازيق

بـ نبرة هادئة غير متوقعة.. أول تعليق من خامنئي على الاحتجاجات ومقتل أميني

بأجر كامل .. تعرف على حقوقك من الإجازات الرسمية

صفحة على فيس بوك .. نصاب يوهم المواطنين بقدرته على توفير عملات مقلدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرخص علاج طبيعي لمرض الإكزيما الجلدية.. تعرف على مكوناته

نسرين طافش تظهر بإطلالة جريئة من شوارع باريس.. شاهد

شاهد.. السيسي يضع أكاليل الزهور على قبر الجندي المجهول والزعيمين أنور السادات وجمال عبد الناصر

صغرت أوي .. غادة عبد الرازق في ظهور أنيق بـ لوك مختلف |شاهد

فيديو

شاهد.. السيسي يضع أكاليل الزهور على قبر الجندي المجهول والزعيمين أنور السادات وجمال عبد الناصر

«يقلب القضية رأسا على عقب».. تطور جديد في واقعة صيدلي حلوان ضحية الخيانة الزوجية "فيديوجراف"

يقرأ القرآن بصوت ملائكي.. حكاية اللاعب الهولندي دافي فان دن بيرج "فيديوجراف"

مشاهد حزينة في أول 48 ساعة من العام الدراسي الجديد.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فادى عماد

روسيا تتوسع.. والغرب يتوعد

إبراهيم الشاذلى

هشام آمنة.. ثورة تنمية تبدأ من هنا

د. إبراهيم تركي

المذهب الإسماعيلي وإرهاصات العولمة

د.هادي التونسي

مجتمعات متعددة الثقافات

إلهام أبو الفتح

عمالة الأطفال في رقبة البرلمان !

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 29 "

هند عصام

أمنحتب الثانى .. الملك الرياضي

د. صفوت عمارة

الاحتفال بالمولد النبوي أمر مشروع وتعظيم لشعائر اللَّه

اﻟﻤﺰﻳﺪ