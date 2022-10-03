الخارجية الأمريكية تحذر إيران من عواقب الاستمرار في قمع شعبها

أكد المتحدث الإقليمي باسم الخارجية الأمريكية سامويل روبيرج رفض بلاده التام للقوة المفرطة التي تستخدمها طهران ضد المتظاهرين الإيرانيين المنددين بمقتل مهسا أميني أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق بزعم انتهاكها لقواعد اللباس الصارمة في البلاد، محذرا في الوقت ذاته من عواقب استمرار إيران في قمع شعبها.



وقال روبيرج ـ في تصريح خاص مع قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم (الإثنين) ـ إن "الولايات المتحدة لديها العديد من الأدوات الأخرى إلى جانب العقوبات لدعم الشعب الإيراني"، مشيرا إلى أن واشنطن قامت بفرض عقوبات على الشرطة الأخلاقية بالإضافة إلى تسجيل كافة الاتصالات التي تفيد بمسؤوليتها عن كافة الاحداث الجارية حاليا في إيران.



وكان نحو 200 طالب قد تجمعوا مساء يوم أمس (الأحد) في الجامعة ورددوا هتافات مناهضة للسلطات الإيرانية أبرزها "المرأة .. الحياة .. الحرية .. الطلاب يفضلون الموت على الإذلال" وهو ما دفع قوات الأمن إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق الطلاب.



وقد دخلت المظاهرات في إيران اسبوعها الثالث منذ وفاة أميني البالغة من العمر 22 عاما بعد أن ألقت شرطة الأخلاق القبض عليها بزعم انتهاكها لقواعد اللباس الصارمة في البلاد.



يشار إلى أن وفاة أميني لاقت إدانة شديدة من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة .. بينما تقول الشرطة الإيرانية إنها توفيت بنوبة قلبية ولم تتعرض لسوء المعاملة، لكن عائلتها شككت في هذه الرواية.