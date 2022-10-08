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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

منعها من الحركة.. تحرير سلحفاة علقت بـ جوال بلاستيك بمرسى علم

السلحفاة قبل تحريرها
السلحفاة قبل تحريرها

تمكن عدد من الغواصين جنوب البحر الأحمر بمرسى علم ، من تحرير سلحفاة صغيرة من فصيلة صقرية المنقار ، بعد أن علقت فى "جوال بلاستيك " كاد أن يودى بحياتها بعد أن منع حركتها ومنعها من السباحة .

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ونشر أحد مراكز الغوص التابع له هؤلاء الغواصين فيديو يظهر كيفية تحرير السلحفاة ، ووضعها وقت العثور عليها ، وبعد تحريرها من الشباك ، وإطلاق سراحها مرة أخرى.

 

السلاحف البحرية فهى عاشت على الأرض 200 مليون سنة

من جهته ، قال المهندس المهندس مصطفى عبدالاه قائد فريق شمندورات جمعية الحفاظ على البيئة، إن من ضمن الكائنات البحرية المهددة بالانقراض وتحظى بشغف السياح السلاحف البحرية ، فهى عاشت على الأرض 200 مليون سنة، ومرت بمرحلة انقراض الديناصورات، وهذا يؤكد أن السلاحف من أكثر الكائنات الحية تحملا للتغيرات المناخية الجامحة، ولكن للأسف خلال الـ 100 سنة الأخيرة فقدنا أكثر من 95% من السلاحف الموجودة على الكرة الأرضية نتيجة الأنشطة البشرية غير الرشيدة والضغوط البشرية القوية جدا.

البيض يفقس بعد من 50 إلى 60 يوما

وكشف عبدالاه ، أن السلاحف تبيض على الشاطئ، والبيض يفقس بعد من 50 إلى 60 يوما، وصغار السلاحف تجوب البحار لمدة 20 لـ 30 عاما حتى تصل إلى مرحلة النضج، وتعود إلى نفس الموقع حتى تضع البيض الخاص بها، وهناك مقولة علمية بأن فرصة السلاحف لتغيير المكان الذي تضع البيض فيه، كفرصة شجرة تنبت في صحراء، وهذا يدل على الاستحالة وأنه عندما تعود السلحفاة لتضع البيض فى نفس المكان الذى خرجت منه وتجد مكانه مشروع أو مباني لا تستطع أن تضع بيضها، وتمتصه أو تلقيه في المياه، وتعتبر وكأنها سلحفاة عقيم، وهذا أكثر عامل يجعل السلاحف البحرية من أكثر الكائنات المعرضة للانقراض.

مرسى علم تحرير سلحفاة البحر الأحمر السلاحف البحرية المهددة بالانقراض السلاحف البحرية

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