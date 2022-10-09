قومي المرأة يدعم عروس الإسماعيلية

أعلنت عفاف الكومي رئيس المجلس القومي للمرأة بمحافظة الإسماعيلية، توجيه كل الدعم لعروس الإسماعيلية والتي قامت بتحرير محضر ضد زوجها، اتهمته فيه بالاعتداء بالضرب المبرح وإصابتها بإصابات بالغة، بعد ٨ اشهر من الزواج.

قالت الكومي، ان المجلس القومي للمرأة يقف بجوار كل سيدة وفتاة تتعرض لأى شكل من أشكال التهديد أو الاعتداء من خلال تقديم سبل الدعم اللازم.

وأهابت الكومي بمن تتعرض لمثل تلك التهديدات بالتواصل مع المجلس من خلال رقم مكتب الشكاوى " 15115 " حتى يتم اتخاذ اللازم.

أضافت عفاف الكومي، أن أجهزة الدولة لا تتوانى فى التصدى لهذه الأفعال واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكشف عن مرتكبيها و تقديمهم للمحاكمة تحقيقا للعدالة.

أضافت الكومي أن مجلس قومي الإسماعيلية سوق يقوم بتقديم كل الدعم النفسي للزوجة المعروفة إعلاميا بعروس الإسماعيلية، لافتة الي الاتفاق مع محامين متطوعين بدون مقابل لمساعدتها في تحريك قضايا تضمن لها الحصول علي حقوقها كاملة.

وحررت الزوجة الشهيرة بعروس الإسماعيلية في واقعة الاعتداء عليها بفستان الفرح لحظة خروجها من الكوافير في الشارع، محضرا رسميا بقسم شرطة ثان، ضد زوجها بعد شهور من الزواج.

اتهمت عروس الإسماعيلية زوجها بالاعتداء عليها بالضرب المبرح واحداث بعض الإصابات في أماكن متفرقة بالجسم.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قد تداولوا فيديو، قبل شهور، لاعتداء شخص على عروسه بشكل وحشي خلال اصطحابه لها من مركز تجميل بشارع السلطان حسين.

وقال شاهد عيان من أصحاب المحال التجارية: «احنا طلعنا على صراخ العروسة واتفاجئنا بضربها بشكل صعب ووجود آثار دم على الفستان والعريس بيحاول يدخلها العربية بالعافية».

وتابع أن سيارة الشرطة وصلت إلى المكان وتم اصطحابهما إلى قسم شرطة أول الإسماعيلية، ولم تحرر الفتاة محضرا لزوجها وتوجها إلى القاعة لإتمام الفرح.