دعاء قبل الفجر لقضاء الحاجة.. 7 كلمات تفرج كربات الدنيا والآخرة

دعاء تفريج الكروبات وقضاء الحاجات .. يبحث كثيرون عن دعاء تفريج الكروبات وقضاء الحاجات، خاصة في الدقائق الأخيرة من ثلث الليل الأخير، ففي وقت الفجر ساعة لا ترد فيها دعوة أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم فادعو بإخلاص لعلك تصادفها.

ودعاء تفريج الكروبات وقضاء الحاجات من الأمور التي لا غنى عنها، لذا نرصده لك من خلال التقرير التالي:

دعاء تفريج الكروبات وقضاء الحاجات

الابتلاء والكرب هو من الامتحانات والاختبارات التي يتعرض لها الإنسان، إما أن يكون عقابا أو يكون تكفيراً للذنب وغيرها من الأمور التي تدل على حكمة المولى تبارك وتعالى، الذي قال في محكم التنزيل:(وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً".

وقد يظن البعض أن نزول البلاء أو المصائب علامة على غضب الله تعالى، لكن قد يكون علامة على حب الله -عز وجل- والنبي محمد صلى الله عليه وسلم جعل البلاء علامة على حب الله لعبده، فعن أنس بن مالك - رضي الله عنه-قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إن عِظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضى، ومن سخط فله السخط »، رواه الترمذي.

وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الكرب والهم ما فيه غنية، حيث أخرج أحمد عن عبد الله بن مسعود أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما قال عبد قط إذا أصابه هم وحزن: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، ونور صدري، وجلاء حزني، وذهاب همي. إلا أذهب الله همه، وأبدله مكان حزنه فرحا. قالوا: يارسول الله ينبغي لنا أن تعلم هؤلاء الكلمات؟ قال: "أجل ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن".

كما أخرج أحمد وأبو داود عن نفيع بن الحارث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "دعوات المكروب: اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت".

وفي صحيح البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند الكرب يقول: "لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السموات والأرض ورب العرش العظيم"، كما أخرج أحمد وأبو داود وابن ماجه عن أسماء بنت عميس قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب، أو في الكرب: الله الله ربي لا أشرك به شيئا.

ومن دعاء تفريج الكروبات وقضاء الحاجات، دعاء ذي النون وهو في بطن الحوت، فقد أخرج أحمد والترمذي عن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دعوة ذي النون وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له".

دعاء تفريج الكرب الشديد قبل صلاة الفجر

1- « اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقرّبه وإن كان قريبًا فيسّره، وإن كان قليلًا فكثّره، وإن كان كثيرًا فبارك لي فيه».

2- « اللهم ارزقني علمًا نافعًا، ورزقًا واسعًا، وشفاءً من كل داء وسقم، يا من ترزق من تشاء بغير حساب، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، اللهم ارحمني رحمة تغنيني بها عمن سواك، إلهي أدعوك دعاء من اشتدت فاقته، وضعفت قوته، وقلت حيلته، دعاء الغريق المضطر البائس الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه من الذنوب إلّا أنت».

3- « اللهم رزقًا واسعًا، وشفاءً من كل داء وسقم، يا من ترزق من تشاء بغير حساب، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، اللهم ارحمني رحمة تغنيني بها عمن سواك، إلهي أدعوك دعاء من اشتدت فاقته، وضعفت قوته، وقلت حيلته، دعاء الغريق المضطر البائس الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه من الذنوب إلّا أنت، يا غياث أغثني، يا غياث أغثني، يا غياث أغثني».

4- « اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وتولنا فأنت أرحم الراحمين، اللّهم يا ذا الرّحمة الواسعة يا مطّلعًا على السرائر والضّمائر والهواجس والخواطر، لا يعزب عنك شيء، أسألك فيضة من فيضان فضلك، وقبضة من نور سلطانك، وأنسًا وفرجًا من بحر كرمك، أنت بيدك الأمر كله ومقاليد كل شيءٍ فهب لنا ما تقرّ به أعيننا وتغنينا عن سؤال غيرك، فإنّك واسع الكرم، كثير الجود، حسن الشِّيَم، فبابك واقفون ولجودك الواسع المعروف منتظرون يا كريم يا رحيم. اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين، اللهم إني أسألك رزقًا واسعًا طيبًا من رزقك».

دعاء بعد صلاة الفجر لتفريج الهم والكرب

1- « اللَّهُمَّ إنِّي أَعُوذُ بكَ مِن زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، وَفُجَاءَةِ نِقْمَتِكَ، وَجَمِيعِ سَخَطِكَ».

2- «اللَّهمَّ إنِّي أعوذُ بك مِن البخلِ وأعوذُ بك مِن الجبنِ وأعوذُ بك مِن أنْ أُرَدَّ إلى أرذَلِ العُمُرِ وأعوذُ بك مِن فتنةِ الدُّنيا وأعوذُ بك مِن عذابِ القبرِ».

3- « اللَّهمَّ إنِّي أعوذُ بِكَ منَ الْهدمِ ، وأعوذُ بِكَ منَ التَّردِّي ، وأعوذُ بِكَ منَ الغرَقِ والحريقِ ، وأعوذُ بِكَ أن يتخبَّطني الشَّيطانُ عندَ الموتِ ، وأعوذُ بِكَ أن أموتَ في سبيلِكَ مُدبرًا وأعوذُ بِكَ أن أموتَ لديغًا».

4- «اللهم إن همومنا قد كثرت، وليس لها إلا أنت، فاكشفها، يا مفرج الهموم، لا إله إلا أنت سبحانك، إني كنت من الظالمين، اللهم اكفني ما أهمني، اللهم إني ضعيف فقوني، وإني ذليل فأعزني، وإني فقير فارزقني وأسألك خير الأمور كلها وخواتم الخير وجوامعه».

5- « حسبي الله لما أهمني، حسبي الله لمن بغى علي، حسبي الله لمن حسدني، حسبي الله لمن كادني بسوء، حسبي الله عند الموت، حسبي الله عند الصراط، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم».

دعاء مصيبة الموت

اللهم إنَّك جعلت الموت آية تتحدى بها عبيدك أن كلٌّ راجع إليك، اللهم إنَّ روحي المرهقة التي يكللها الهم والحزن هي بين يديك، اللهم اكفني ما أهمني وما أحزنني يا رب العالمين.

اللهم إنَّ الموت قضاءٌ من قضائك وأنا عبد من عبيدك فأسألك اللهم برحمتك التي وسعت أركان عرشك أن تجعلني من الصابرين عند هذا المصاب العظيم، اللهم أنت الرب الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد، أسألك غيثًا من غيثك يا رحمن السماوات والأرض وما بينهما.

اللهم يا سامع كل صوت ويا رب السماوات السبع والأراضين أسألك أن تلهمني الصبر والسلوان وأن تنهل عليَّ الرحمات بكرمك وحدك يا الله.

اللهم هذا حالي لا يخفى عليك، وأنا عبدك الطائع الذي يمتثل لأمرك فلا يشكو ولا يبكي ولا ينوح، اللهم اكتب لي أجر الصبر واجعل لقاءنا مع ميتنا في جنة الفردوس يا إله السموات والأرض وما بينهما.

اللهم إنَّك أخذت أحب الأشخاص إلى قلبي بحكمةٍ بالغةٍ منك، وقدرت على نفسي الحزن أتقلب بين جنباته، اللهم كما قدرت ذاك وذاك فأسألك أن تقدر لي الصبر والسلوان وأن ترحم ضعفي وقلة حيلتي وهواني على نفسي يا رب العالمين.

اللهم إنَّك قلت وقولك الحق ادعوني أستجب لكم، اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة وهذه جهودي وعليك الاتكال ولا حول ولا قوة إلا بك يا ربّي العظيم القادر على كل أمر.

دعاء الحزن الشديد

1- عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- قال: "كان النَّبيُّ -صلَّى اللهُ عليهِ وسلَّمَ- إذا كرَبه أمرٌ قال يا حيُّ يا قيومُ برحمتِك أَستغيثُ".

2- عن ابن عبّاس رضي الله عنهما: "أنَّ نَبِيَّ اللهِ -صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ- كانَ يقولُ عِنْدَ الكَرْبِ: لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ العَظِيمُ الحَلِيمُ، لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ رَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ، لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الأرْضِ وَرَبُّ العَرْشِ الكَرِيمِ".

3- عن أبي بكرة -رضي الله عنه- قال: "قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: دَعَواتُ المَكْروبِ: اللَّهُمَّ رَحمَتَك أرجو، فلا تَكِلْني إلى نَفْسي طرفَةَ عَينٍ، وأصلِحْ لي شَأْني كُلَّه، لا إلهَ إلَّا أنتَ. وبعضُهم يَزيدُ على صاحبِه".

4- اللهم إنّي اسألك أن تشرح صدري وأن تُريح بالي وأن تُذهب حُزني وتُزيل تعبي. يا رحمن يا رحيم بدّل حالي إلى أحسن حال وأخرجني من الحزن إلى الفرح ومن الغم إلى السرور.

5- عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أنّ رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- قال: "ما قال عبدٌ قطُّ إذا أصابه هَمٌّ أو حُزْنٌ: اللَّهمَّ إنِّي عبدُكَ ابنُ عبدِكَ ابنُ أَمَتِكَ ناصِيَتي بيدِكَ ماضٍ فيَّ حُكْمُكَ عَدْلٌ فيَّ قضاؤُكَ أسأَلُكَ بكلِّ اسمٍ هو لكَ سمَّيْتَ به نفسَكَ أو أنزَلْتَه في كتابِكَ أو علَّمْتَه أحَدًا مِن خَلْقِكَ أوِ استأثَرْتَ به في عِلمِ الغيبِ عندَكَ أنْ تجعَلَ القُرآنَ ربيعَ قلبي ونورَ بصَري وجِلاءَ حُزْني وذَهابَ همِّي إلَّا أذهَب اللهُ همَّه وأبدَله مكانَ حُزْنِه فرَحًا".

6- يا مقلّب القلوب انظر إلى إلى قلبي بعين رحمتك وامحُ أحزاني واشفِ آلامي، إنّك على كلّ شيءٍ قدير.

7- اللهم إنّى انطرح على بابك والجأ إلى أعتابك وأدعوك أن تصرِف عنّي الكروب والهموم يا عزيز يا جبّار القلوب المنكسرة.

8- اللهم يا جابر الكسر، يا مطيّب الخاطر، اذهب عني حزني، وخفف عنّي ألمي، إنك أنت الرحيم الجبار.