عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سر نجاح مخلل الزيتون الأخضر وطريقة تحضيره

الزيتون الأخضر المخلل
الزيتون الأخضر المخلل

طريقة عمل الزيتون الأخضر المخلل، يفضل الكثير من الأشخاص تناول الزيتون المخلل وتحاول ربة المنزل تحضيره فى المنزل منعا للأضرار وسعيا للتوفير ،فإذا كنت من عشاق المخللات ولا ينجح معك طريقة عمل الزيتون الأخضر المخلل أليك السر الرئيسي فى نجاح تخليل الزيتون الأخضر وطريقة تحضيره للشيف نهلة الشريف .
 

txt

طريقة تخليل الزيتون الأخضر بدون مرارة في موسمه

txt

زي المحلات .. تعرف على طريقة عمل الكريب

المقادير عمل الزيتون الأخضر المخلل


1 كيلو زيتون أخضر
3/4 كوب كبير ملح ( 150 جرام )
نصف كيلو ليمون مقطع شرائح
ربع كيلو فلفل حار
2 كوب كبير عصير ليمون (400 مل )
5 فصوص ثوم
5 كوب كبير ماء (  1200مل)
ملحوظة :
نستخدم نفس الكوب الكبير في تجهيز المقادير  
طريقة عمل المخلل المشكل


خطوات عمل الزيتون المخلل

 

نحضر الزيتون الأخضر و نشق كل حبة ثلاث شقات من ثلاث جهات مختلفة بالسكين.
نضع الزيتون في إناء ونغطيه بالماء ونتركه منقوعًا لمدة 4 أيام ، ونقوم بتغيير ماء النقع يوميًا ثلاث مرات حتى نتخلص من مرارة الزيتون.
نحضر إناء لعمل محلول ملحي ، فنضع في الإناء الملح و عصير الليمون و الماء ثم نقلب بإستخدام مضرب سلك يدوي حتى يختفي الملح تمامًا.
نحضر برطمان التخزين ثم نضع طبقة من الزيتون ثم طبقة من الليمون المقطع شرائح والفلفل الحار والثوم ،ثم طبقة اخرى من الزيتون ثم طبقة من الليمون المقطع شرائح والفلفل الحار والثوم ، وننتهي بطبقة من الزيتون، ثم 
نضغط على اخر طبقة زيتون باليد للأسفل حتى نفرغ الهواء.
نضيف محلول الملح لمكونات البرطمان ثم نضغط باليد للأسفل مرة اخري حتى نفرغ الهواء ونغلق البرطمان مباشرةً وننتظر 15 يوم بدون فتح البرطمان
بعد 15 يوم يصبح الزيتون الأخضر المخلل جاهز للتقديم 


سر نجاح مخلل الزيتون الأخضر :


الالتزام بنقع الزيتون لمدة 4 أيام مع تغيير ماء النقع يوميًا ثلاث مرات حتى نتخلص من مرارة الزيتون
الضغط على وجه البرطمان باليد قبل إغلاقه مباشرةً حتى يصبح فارغ تمامًا من الهواء
عدم فتح البرطمان خلال ال 15 يوم ولكن يرج من وقت لآ

طريقة عمل الزيتون الأخضر المخلل الزيتون الأخضر المخلل الزيتون المخلل الزيتون الأخضر ​​​​​​​health

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على منصات البيع الآن.. الهون النحاس القديم مقابل 450 ألف جنيه| تفاصيل

اقفز من السفينة.. هل يرحل محمد صلاح عن ليفربول؟|3 أندية تطلب الفرعون

ماتوا والمدرس بيشرح .. تفاصيل مؤلمة في وفاة طالبتين

أول تعليق من شيرين عبد الوهاب بعد صلحها مع حسام حبيب

إنبي يوافق على بيع مصطفى شلبي للزمالك

غدا.. فصل التيار الكهربائي عن 34 منطقة في جنوب سيناء

وافتكروا كلامي.. فرج عامر: الأهلي جاب أهم صفقة بالدوري المصري

تحذير عاجل من الأرصاد عن حالة الطقس غدا الثلاثاء

موضوعات متعلقة

ماجد زيتون: السمنة تعطى الإحساس بكبر السن

مفاجأة للفتيات.. وصفات طبيعية للشعر تزيد طوله 10 سم في أسبوع

بمذاق جديد.. طريقة عمل بسكوت بدون زبدة

وصفة سهلة .. طريقة تحضير الخيار المخلل بشكل سريع

ترشيحاتنا

أبو العينين: احتفال دار أزياء "ستيفانو ريتشي" العالمية باليوبيل الذهبي في مصر حدث أسطوري وليلة رائعة

دعاء قيام الليل يبدل حالك لأحسن حال .. احرص عليه أثناء الصلاة

ما هو المرض الناجم عن نقص الألياف؟

الأقوى والأسرع.. هاتف جديد من فيفو يقلب الأسواق

بوساطة أمريكية.. لبنان يتسلم المسودة النهائية لاتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل

30 طائرة خاصة و400 شخصية عالمية.. تفاصيل الحفل الأسطوري لستيفانو ريتشي بالأقصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكاميرات رصدته.. نمر ضخم يقتحم جامعة بالهند

بخصر نحيف.. زوجة كريم فهمي في إطلالة جديدة برفقته| شاهد

بالدانتيل الشفاف.. هيفاء وهبى تثير ضجة بإطلالة جريئة

بالرقص والموسيقى.. أغرب احتفال بالمولد النبوي في دهوك الكردية بالعراق

فيديو

النائب محمد أبو العينين صاحب الفكرة.. الصحف والمواقع العالمية تحتفي بإقامة حفل دار الأزياء العالمية "ستيفانو ريتشي" بالأقصر

تنازلت عن القضايا.. هل عادت شيرين عبدالوهاب إلى حسام حبيب/مستشارها القانوني يوضح

عادل إمام قرر التفرغ لأحفاده واختيار الأعمال الفنية بدقة.. ماذا قال نجل الزعيم عن والده "فيديوجراف"

ماتوا والمدرس بيشرح .. تفاصيل مؤلمة في وفاة طالبتين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

إبراهيم شعبان

أكتوبر 73 .. السلاح والسياسة والحقيقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ