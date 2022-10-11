سر نجاح مخلل الزيتون الأخضر وطريقة تحضيره

طريقة عمل الزيتون الأخضر المخلل، يفضل الكثير من الأشخاص تناول الزيتون المخلل وتحاول ربة المنزل تحضيره فى المنزل منعا للأضرار وسعيا للتوفير ،فإذا كنت من عشاق المخللات ولا ينجح معك طريقة عمل الزيتون الأخضر المخلل أليك السر الرئيسي فى نجاح تخليل الزيتون الأخضر وطريقة تحضيره للشيف نهلة الشريف .



المقادير عمل الزيتون الأخضر المخلل



1 كيلو زيتون أخضر

3/4 كوب كبير ملح ( 150 جرام )

نصف كيلو ليمون مقطع شرائح

ربع كيلو فلفل حار

2 كوب كبير عصير ليمون (400 مل )

5 فصوص ثوم

5 كوب كبير ماء ( 1200مل)

ملحوظة :

نستخدم نفس الكوب الكبير في تجهيز المقادير

طريقة عمل المخلل المشكل



خطوات عمل الزيتون المخلل

نحضر الزيتون الأخضر و نشق كل حبة ثلاث شقات من ثلاث جهات مختلفة بالسكين.

نضع الزيتون في إناء ونغطيه بالماء ونتركه منقوعًا لمدة 4 أيام ، ونقوم بتغيير ماء النقع يوميًا ثلاث مرات حتى نتخلص من مرارة الزيتون.

نحضر إناء لعمل محلول ملحي ، فنضع في الإناء الملح و عصير الليمون و الماء ثم نقلب بإستخدام مضرب سلك يدوي حتى يختفي الملح تمامًا.

نحضر برطمان التخزين ثم نضع طبقة من الزيتون ثم طبقة من الليمون المقطع شرائح والفلفل الحار والثوم ،ثم طبقة اخرى من الزيتون ثم طبقة من الليمون المقطع شرائح والفلفل الحار والثوم ، وننتهي بطبقة من الزيتون، ثم

نضغط على اخر طبقة زيتون باليد للأسفل حتى نفرغ الهواء.

نضيف محلول الملح لمكونات البرطمان ثم نضغط باليد للأسفل مرة اخري حتى نفرغ الهواء ونغلق البرطمان مباشرةً وننتظر 15 يوم بدون فتح البرطمان

بعد 15 يوم يصبح الزيتون الأخضر المخلل جاهز للتقديم



سر نجاح مخلل الزيتون الأخضر :



الالتزام بنقع الزيتون لمدة 4 أيام مع تغيير ماء النقع يوميًا ثلاث مرات حتى نتخلص من مرارة الزيتون

الضغط على وجه البرطمان باليد قبل إغلاقه مباشرةً حتى يصبح فارغ تمامًا من الهواء

عدم فتح البرطمان خلال ال 15 يوم ولكن يرج من وقت لآ