زي المحلات .. تعرف على طريقة عمل الكريب

يعد الكريب من المخبوزات التي يمكن تقديمها حلو أو حادق، ويمكن تحضير عجينة الكريب بطريقة سهلة وبسيطة.
وإليكم طريقة تحضير الكريب بالخطوات
مقادير الكريب
3 كوب دقيق
3 كوب ماء
3 بيضات
3 ملاعق خل كبيرة
3 ملاعق كبار زيت
3 ملاعق كبيرة نشا
1 ونصف ملعقة صغيرة سكر
1 ونصف ملعقة صغيرة بيكينج باودر
1 ملعقة صغيرة ملح
رشة فلفل اسود
طريقة عمل عجينة الكريب
ضعي الدقيق في وعاء كبير ثم ضيفي البيكينج باودر و النشا و قلبيهم جيدا
ضيفي البيض في وعاء عميق و ضيفي اليه الخل و الزيت و السكر و الملح و الفلفل الأسود ثم اخلطيهم جيدا
ضعي الماء الى خليط البيض و اخفقيهم مرة اخرى ثم ضيفي الدقيق و استمري في الخفق حتى تتجانس المكونات تماما و تختفي تكتلات الدقيق و تحصلي على قوام عجينة الكريب
غطي عجينة الكريب و اتركيها لتختمر لمدة 10 دقائق
احضري طاسة كبيرة غير قابلة للالتصاق و ادهنيها بنقطة من الزيت و ضعيها على نار متوسطة
ضعي مغرفة من عجينة الكريب في الطاسة و حركيها حتى تغطيها تماما و تصبح العجينة رقيقة
اتركيها على النار حوالي نصف دقيقة حتى يتكون فقاقيع على سطح الكريب ثم اقلبيها على الجانب الاخر حوالي 10 ثواني
ارفعي الكريب من على النار و ضعيه في قماشة نظيفة و غطيه حتى لا ينشف ثم حضري الحشوة التي تفضليها